鴻海三大事業搭上AI浪潮

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

鴻海（2317）3月下旬市值重返2兆元，不到三個月，市值再增加1兆元，跨越3兆元大關，市場資金簇擁帶動股價勁揚的背後原因，來自董事長劉揚偉讓集團旗下三大事業：伺服器電動車與智慧手機都搭上這一波AI浪潮。

鴻海在最受矚目的輝達（NVIDIA）GB200伺服器拔得頭籌，率先出貨；智慧電動車也持續擴大交車；至於最大客戶蘋果也宣布在今年秋季新款iPhone 16導入AI應用（Apple Intelligence），換機潮可期，鴻海將成為贏家。

鴻海旗下負責伺服器製造的工業富聯（FII）董事長鄭弘孟先前表示，台灣GB200伺服器產能已到位，海外首個GB200伺服器生產線將在墨西哥，最快第3季小量生產。工業富聯4月已經出貨輝達GB200 NVL36伺服器，至於GB200 NVL72成品也準備就緒。鴻海集團領先群雄，成為首家出貨GB200伺服器的供應商。

電動車方面，雖然今年全球產業遭逢逆風，鴻海電動車仍持續擴大出貨，例如出貨納智捷n7，2024全年出貨量將超過1萬輛，美國與日本市場也規劃明年出貨，電動巴士則可望銷往東南亞，集團電動車事業版圖穩步向前。

智慧手機方面，蘋果日前宣布推出Apple Intelligence，釋出AI應用藍圖後，外界評價正面，認為可望刺激iPhone 16新機銷售，推升蘋果股價上漲，鴻海為iPhone最大組裝代工廠，同步受惠。

伺服器 電動車 鴻海

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