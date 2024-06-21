韓媒：台積漲價三星難搶單 客戶重視品質甚於價格

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
近期台積電要漲晶圓代工價的傳聞滿天飛。 路透
近期台積電要漲晶圓代工價的傳聞滿天飛。 路透

近期台積電要漲晶圓代工價的傳聞滿天飛，南韓媒體分析，即便台積電（2330）漲價，輝達（NVIDIA）、超微（AMD）、蘋果、高通等大客戶也不會跑掉，主因台積電技術實力強大，客戶重視品質甚於價格，三星等對手難乘機搶客戶。

BusinessKorea引用台灣媒體報導出，輝達、超微、蘋果、高通已訂光台積電到2026年的3奈米產能，台積電預料將調漲3奈米報價5%，並調高CoWoS先進封裝價10%至20%。在輝達執行長黃仁勳支持台積電漲價後，蘋果和高通等大客戶也可能願意容忍台積電調整報價。

報導指出，到目前為止，三星的2奈米和3奈米都還沒傳出取得大客戶訂單，暗示由於科技大廠看重可信度和品質的程度甚於價格。即便台積電漲價，三星等對手能迎接的轉單效益有限。

BusinessKorea指出，截至17日，輝達、超微、英特爾、高通、聯發科、蘋果及Google等七家公司，都優先採用台積電的3奈米，就連三星晶圓代工部門長期爭取的Google和高通，都已選擇台積電。

南韓一名產業人士就說：「在挑選晶圓代工廠時，技術實力扮演的角色甚於價格，三星必須運用環繞式閘極（GAA）等特殊技術，贏得更多客戶。」

儘管三星早前便宣告啟動3奈米量產，卻一直難以贏得客戶，產業專家指出，原因出在良率與功耗表現不佳。該公司2022年6月率先以GAA技術量產3奈米，第一代3奈米節點SF3E的良率和效率表現卻始終低於預期，只能應用於加密貨幣【加密貨幣】加密貨幣是指可替代傳統貨幣的數位貨幣，屬於一種去中心化貨幣，可進行投機或交換以賺取利潤。加密貨幣最早在90年代後期即出現，近年由於比特幣在全球熱烈交易，加密貨幣交易正逐漸普及。挖礦【挖礦】在數位世界的挖礦，主要是針對以區塊鏈技術為基礎的加密貨幣比特幣，挖礦的概念即是在電腦上透過軟體完成大量運算後取得比特幣的獎勵，參與挖礦的人則被稱為礦工。這種透過消耗電腦處理器電力和時間來取得比特幣的過程，有如人類社會早期的實體貨幣也須消耗資源開採金礦之後才能完成，因而稱為挖礦。利基市場【利基市場】利基市場（Niche Market）又稱為小眾市場，指的是在一個大市場中，就產品特色、客群類別、品牌定位等，可再細分出來並具有持續發展潛力的小市場。通常利基市場是市場占有率已有絕對優勢企業所忽略且尚未完善提供服務的市場，但市場中的競爭對手也較少，並存在獲得利潤的空間。，三星系統LSI部門開發、透過三星晶圓代工3奈米製程生產的Exynos 2500晶片，良率據傳也令人失望。

分析顯示，雖然三星3奈米大幅聚焦控制功耗與熱能，表現還是比台積電低10%至20%。一家全球晶圓代工大廠的代表透露，大客戶選擇台積電的主因，包括先進製程功耗效率差異與熱能管理。

台積電 奈米 晶圓代工廠

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