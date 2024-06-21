馬斯克追單AI伺服器 英業達、緯創迎大單 華泰也沾光

特斯拉執行長馬斯克叫陣OpenAI和Google，展開AI伺服器採購大追單，大買戴爾、美超微的AI伺服器機櫃，藉此驅動下一代聊天機器人「Grok」，總量高達至少12萬組輝達（NVIDIA）H100繪圖處理器（ GPU【GPU】圓形處理器（Graphics Processing Unit，GPU）又稱顯示核心、顯示卡、視覺處理器、顯示晶片或繪圖晶片，是一種在個人電腦、工作站、遊戲機以及平板電腦、智慧型手機等行動裝置上，執行繪圖運算工作的微處理器。 ），訂單量驚人，英業達（2356）、緯創迎來AI伺服器主機板大單，動能爆發，並由鴻海負責組裝，華泰等台廠也沾光。

就現階段來看，因應客戶龐大需求，代工業者已忙翻天，伴隨缺料緩解，下半年AI伺服器出貨大爆發。緯創原預期，今年AI相關產品不論營收或出貨量，都將年增三位數百分比，占公司整體營收比重也會超過雙位數。英業達去年AI伺服器占整體伺服器營收占比約7%，今年首季已達20%，全年有機會維持相當比重。

馬斯克AI伺服器採購大追單

隨著各種追單湧進，法人看好，英業達、緯創等業者AI伺服器業務都可望優於預期。

美超微也非常仰賴台廠，其中，華泰與美超微合作逾十年，華泰配合AI伺服器需求成長，產線設備已完成相對應調整，並擴產以因應客戶需求，直接搭上成長列車。

路透報導，馬斯克19日在社群平台Ｘ上貼文表示，戴爾正在為旗下AI新創公司xAI的超級電腦，組裝半數伺服器機櫃，至於第二家合作夥伴，他則在貼文中回應「SMC」、意指美超微。美超微也向路透證實與xAI的合作關係。

馬斯克有遠大的AI夢，並由特斯拉開始執行，先前已透過輝達H100為特斯拉打造超級電腦，瞄準各式AI應用，其運算能力特別強大、甚至可用來執行高效能運算（HPC）任務。如今，馬斯克大舉為xAI採購AI伺服器，是特斯拉之外的超大訂單，有大追單的意味。

戴爾執行長戴爾在X平台的另一篇貼文中表示，正與輝達建立一座AI工廠，將用來支援下一代的xAI聊天機器人Grok。他並證實戴爾確實拿下xAI的AI伺服器訂單。

xAI為馬斯克去年創立的AI新創，5月甫宣布成功募集60億美元資金，要用於訓練先進大語言模型，AI軍備競賽也因此再度升級。xAI號稱Grok是比ChatGPT更具競爭力的AI模型。

馬斯克先前曾表示，訓練Grok 2模型需要約兩萬組輝達H100繪圖處理器（GPU），Grok 3與未來的模型將需要十萬組輝達H100晶片。這意味後續馬斯克的採購量上看12萬組H100；馬斯克希望2025年秋季前，讓超級電腦開始運作。

馬斯克先前曾在一次遠距科技會議上表示，與OpenAI和Google的技術競爭，「也許今年底就能趕上」。隨著馬斯克積極挑戰AI模型霸主地位，未來對AI伺服器需求將節節升高，供應鏈坐享大單。

科技新聞網站The Information 5月報導指出，馬斯克已向投資人宣告，xAI正計劃打造一部超級電腦，驅動下一代Grok聊天機器人。若要訓練Grok這類AI模型，需要數萬組晶片。