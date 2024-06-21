亞洲電信業 台灣大排第一

國際權威性財經媒體《Institutional Investor機構投資人》公布「2024年度亞洲最佳管理團隊」評選結果，台灣大哥大（3045）於1,669家上市公司中脫穎而出，在亞洲其他區域（不含日本、不含中國大陸）評比，台灣大獲得電信業總排名第一，囊括「最佳執行長」、「最佳財務長」、「最佳投資人關係」、「最佳 ESG【ESG】ESG是環境保護（E，Environment）、社會責任（S，Social）和公司治理（G，Governance）三個英文單字的縮寫，被做為是衡量一家企業永續性的指標。其中，環境保護面包括空氣汙染、溫室氣體排放、水及汙水管理等；社會責任包括人權、勞工關係、僱員健康安全等；公司治理面則包括商業倫理、競爭行為、激勵措施供應鏈管理等議題。 ESG最早是在2004年聯合國《Who Cares Wins》報告中提出，歐美國家行之有年，我國金管會則是在2020年推出的「公司治理3.0－永續發展藍圖」中，規定上市櫃公司原先編撰的企業社會責任（CSR）報告書，更名為永續報告書，並具體要求企業揭露ESG資訊，推動發布英文版永續報告書。 」和「最佳董事會」等五項第一名。

2024年「亞洲最佳管理團隊」評選由財經媒體《機構投資人》主辦，5,894名投資者、基金經理和分析師參與調查，橫跨18項產業，根據企業財務揭露、投資人關係、ESG倡議、董事會治理，以及執行長、財務長領導力等核心領域進行評級。

2024年共評選全球1,669家上市公司，138家企業入榜，其中僅55間獲得「最受尊崇企業 （Most Honored Companies） 」，台灣大連續第二年獲得肯定，與富邦金控、台積電、聯發科、信驊科技等台灣五家公司並列榮耀。

台灣大也拿下電信業「最佳ESG」冠軍寶座，與「最佳投資人團隊」、「最佳董事會」等獎項，台灣大總經理林之晨、財務長張家麒分別蟬聯二年電信業「最佳執行長」、「最佳財務長」第一名。

林之晨強調，台灣大2023年底合併台灣之星，未受原台灣之星營業虧損影響，獲利逆勢成長，2024年第1季合併EBITDA（稅前息前折舊攤提前獲利）年增22%，電信服務營收年增25%，財務指標呈雙位數成長，穩健財務表現，使自由現金流量持續增長，放大股東價值。

林之晨指出，合併案為社會帶來關鍵影響力，減少基地台重複布建，助力節能減碳目標，合併後用戶擴大至千萬，將持續推進核心本業、新科技事業，拓展 5G【5G】「5G」（fifth generation）是第五代行動通訊系統，也是4G後的延伸。該技術可在28GHz超高頻段以每秒1Gbps以上的速度傳送數據。理論上，使用5G 網絡下載一部 HD 電影最多僅需1秒，如果順利更可能快到0.03秒。目前5G已經普遍在全球商轉。 、AI創新應用，開啟電信產業「價值」創造新局，極大化股東、員工、客戶等八大利害關係人最佳利益。

張家麒表示，面對快速變化的資通訊市場，台灣大透過策略性併購台灣之星，擴大規模經濟，展現強勁獲利動能及現金流量產生力。

近年台灣大以國際最高標準落實公司永續治理，獨立董事席次占全體董事席次56%，超越上市公司規定應設席次，並設置由全體五位獨董擔任委員的「審計委員會」、「薪資報酬委員會」，「永續發展委員會」由董事長蔡明忠擔任召集人、全體獨董擔任委員，以 公司治理【公司治理】公司治理（Corporate Governance）又稱為公司管治、企業管治。主要內涵在於使企業透過法律的制衡管控和設計，有效監督組織活動及健全組織運作，防止經營弊端，以實現企業社會責任的高度目標。 最高規格督導ESG、制定永續策略與計畫。