鴻海「大象跳舞」市值重返3兆 郭台銘持股價值逾3,788億元

AI訂單動能旺與蘋果AI iPhone題材發威，鴻海（2317）昨（20）日股價開高走高，終場收當日最高價217.5元，大漲14.5元或7.14%，為2007年12月以來新高價，貢獻大盤漲點約68點，市值重返3兆元大關、達3.015兆元，穩居台股市值第二大。

鴻海2023年封關價104.5元，今年3月啟動強勁走勢，3月27日市值站上2兆元、達2.05兆元，不到三個月市值再增加1兆元，展現「大象跳舞」之姿，累計今年以來股價已漲逾一倍。

鴻海股價

鴻海昨天成交量放大到17.7萬張，稱冠台股，成交值373億元，單日市值增加2,010億元。三大法人近五個交易日合計買超鴻海9.05萬張，其中，外資在18日賣超9,900多張，19日與20日認錯回補，分別買進1.98萬張與3.36萬張，是推升股價勁揚重要推手。

鴻海創辦人郭台銘身價跟著水漲船高，以郭台銘持股約17.42億股計算，持股市值逾3,788億元。

鴻海小股東關心股價後市，鴻海董事長劉揚偉先前在股東會上表示，只要把公司經營好，股價自然會反映，「我也要求經營團隊絕對不要去炒作或哄抬股價」。他說，專注把經營做好，市場自然就會表現出來，股價是200、是300，或是更高，這是經營團隊的成果展示。

針對業績展望，劉揚偉先前表示，如果以目前看到的成長動能，在電動車之外，AI伺服器動能堪稱最兇悍，看好AI伺服器將成為手機相關、伺服器與零組件之後，集團下一個兆元事業。

鴻海去年AI伺服器營收約3,000億元，預期今年將成長四成，在鴻海整體伺服器營收占比也將從去年的三成，到今年躍升至四成。法人看好，鴻海2025年營收有機會突破7兆元，再創新高。

劉揚偉引述產業研究機構報告指出，AI整體商機還在成長初期，市場規模可望從2022年400億美元，到2027年躍升十倍至4,000億美元，2032年更上看1.3兆美元，這些市場趨勢都可望持續推升鴻海營運。

鴻海不僅手握輝達（NVIDIA）GB200伺服器代工訂單，還獨家供應輝達的關鍵元件NVLink交換器，隨著零組件出貨比重上升，可望拉高鴻海 毛利率【毛利率】毛利率為公司產品獲利能力指標，公式為：（營業收入 – 營業成本） / 營業收入 x 100%。高毛利率公司通常在該領域具有獨特性，例如掌握技術、掌握客戶、產品創新或具有規模經濟等，因此具有高毛利率公司，往往是該領域的龍頭廠商或是利基型廠商。 。



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