資策會推動生成式AI應用

資策會執行長卓政宏昨（20）日指出，目前已與大同（2371）、中信、宏碁、群創等企業合作，共同開發高價值解決方案，並與高柏科技、勝品電訊、盛融電訊等公司合作，提供智慧客服等AI應用服務，以促進產業的技術創新和提升市場競爭力。

卓政宏強調，資策會積極推動生成式AI技術的應用與發展，成立AI 133 Lab研究室。透過企業指引、創新工作坊、示範案例、實做指引、人才培訓、技術工具等六大服務，協助企業掌握生成式AI的應用技術，推動數位轉型。

資策會在2022年宣布邁向第三方協力機構轉型，卓政宏表示，目前第三方服務收入占比從去年二成，今年提升至六成，盼持續帶動產業數位轉型。

卓政宏形容產業生態猶如一個交響樂團，若資訊不通、樂器分配不均，必須有「樂團指揮」協調，這正是「第三方」服務的重要性。資策會致力推動技術與標準合規認證服務，提供數位轉型諮詢、前瞻產業智庫與專業人才培育，以填補產業標準規範、資安服務需求及技術諮詢不足等痛點。