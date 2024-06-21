宏達電董座王雪紅強調要用AI算力打造元宇宙生態系 與輝達合作密切

宏達電（2498）昨（20）日召開股東會，董事長王雪紅指出，公司與輝達（NVIDIA）合作關係密切，未來將積極抓緊AI與 元宇宙【元宇宙】此詞最早出現在1990年代一本科幻小說《雪崩》（Snow Crash）中，書中描述元宇宙是互聯網的虛擬現實後繼者，人們大量時間活在虛擬環境內。每個人可在這個與真實世界平行的虛擬空間中擁有自己的分身。 元宇宙是兩個存在多年概念的融合，虛擬現實和數字第二人生。虛擬生活將和現實生活發揮同樣重要的作用，在元宇宙世界，我們會花很多時間在虛擬空間與朋友和同事互動。因此也會在那裡消費，為數位化身購買服裝和物品。 商機，期盼能為營運添增新動能。

王雪紅表示，過去五年來，宏達電的工程師每周都會與輝達進行會議，彼此密切合作，因為宏達電打造的元宇宙生態系也運用輝達的AI運算能力，估計接下來相關發展會愈來愈快。

宏達電董事長王雪紅談話重點

王雪紅解釋，輝達執行長黃仁勳日前提出數位孿生平台Omniverse，也與宏達電的VIVERSE有很好連結，應用輝達AI運算能力來幫助宏達電的VIVERSE，可以更快速讓環境和虛擬認證形成，所以相信發展會愈來愈快。此外，宏達電積極打造的元宇宙生態系，預計7月底會有新的發表會登場。

王雪紅表示，宏達電投資在元宇宙生態系統相當不容易，感謝股東支持，不久大家會發現這個事情是對的，沒有長時間投資，在台灣要建立整個生態系統相當不容易，目前宏達電與競爭對手已不相上下。

宏達電與Meta都在深耕元宇宙市場，股東關心因應競爭對手的策略。王雪紅認為，一起把市場大餅做大更重要，宏達電與Meta的系統相似，或許未來各家打造的元宇宙可以聯合，如同手機的 App【App】App原為Application的縮寫，隨著智慧行動裝置風行，App一般泛指行動應用程式（Mobile Application），或稱Mobile App、手機App、行動應用程式、手機應用程式等，是專門使用在智慧手機、平板電腦或其他類型的行動裝置上的應用程式。 能進行連結，這是元宇宙很重要的議題。

除 VR【VR】虛擬實境（Virtual Reality），一般簡稱VR，即使用電腦技術模擬出一個立體、有如實境的三維擬真空間，使用者穿戴特殊顯示裝置進入後會感覺身歷其境；當使用者移動位置時，電腦會立即跟著進行運算，隨著移動同步傳回精確的三維世界影像。隨著處理器、圖像和資料通訊技術愈來愈進步，VR的應用已愈來愈廣泛。 裝置外，宏達電日前發表新款智慧手機HTC U24 Pro，除硬體規格全面升級，更首度導入AI技術，成為全球第一支同時支援VR、 AR【AR】AR擴增實境技術（Augmented Reality）是近來廣泛被使用的技術，其概念是將電腦資訊疊合到現實世界，使用者只要掃瞄系統已採用、設定好的的辨識圖片，包括實物或圖像，系統辨識後就會自動至雲端資料庫搜尋，再顯示出該圖片連結的相關訊息。系統建置者可持續擴增其設定好的辨識圖片數量，連結雲端，擴大運用範圍。 以及AI三種創新應用的智慧手機，凸顯出該公司力拚重返榮耀的決心。

王雪紅強調，這幾年宏達電引領創新的表現有目共睹，公司會繼續努力開發更多的優質產品，並且在AI和空間運算的道路上保持領導地位。

由於宏達電長期虧損，有小股東建議應該轉投資房地產，降低公司虧損，甚至成立專業的房地產部門。王雪紅回應，公司不是只開一天，而是要開100年，但很感激股東建議，會列入紀錄審慎評估。