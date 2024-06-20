台灣美光記憶體后里廠火災！業界觀察「火警地點應在這」關注影響
台灣美光（Micron）記憶體后里廠20日下午發生火警，據消防局說明，無人員受傷，起火原因由消防局調查中。另據了解，起火區域廠區位於台中市后里區三豐路四段，應是美光台中三廠，並非整合先進探測與封裝測試功能，以量產 HBM3E 及其他產品的台中四廠，實際影響可能有限，不過業界仍關注後續影響並尚待公司對外說明。
美光台灣台中廠區最先進的廠房是台中四廠，業界觀察，今日美光火警地點應為舊廠區。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言