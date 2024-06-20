台灣美光記憶體后里廠火災！業界觀察「火警地點應在這」關注影響

台灣美光（Micron）記憶體后里廠20日下午發生火警，據消防局說明，無人員受傷，起火原因由消防局調查中。另據了解，起火區域廠區位於台中市后里區三豐路四段，應是美光台中三廠，並非整合先進探測與封裝測試功能，以量產 HBM3E 及其他產品的台中四廠，實際影響可能有限，不過業界仍關注後續影響並尚待公司對外說明。

美光台灣台中廠區最先進的廠房是台中四廠，業界觀察，今日美光火警地點應為舊廠區。