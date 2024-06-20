美光記憶體后里廠火災！台灣美光仍未說明影響 記憶體業者高度關注

台灣美光記憶體后里廠今天發生火災，火勢快速撲滅，幸無人傷亡。目前台灣美光尚未說明火災事件造成的影響，記憶體業者高度關注。

台中市消防局今天傍晚5時34分獲報，台灣美光位於后里區三豐路的廠房發生火災，隨即出動后里、大雅、豐原、豐南分隊，及第4大隊、第5大隊人員前往灌救。

台灣美光工廠緊急應變團隊迅速撲滅火勢，幸無人傷亡，起火原因仍在調查中。台灣美光尚未說明火災事件的影響。

目前DRAM市場在供應商減產效應發酵下，產品價格看漲，台灣美光后里廠是美光（Micron）動態隨機存取記憶體（DRAM）重要生產基地之一，記憶體業者高度關注火災事件的影響情況。