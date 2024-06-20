資策會積極轉型 第三方服務收入占比上升至6成

資策會自2022年宣布轉型以來，積極朝第三方服務機構邁進，截至今年為止，來自第三方服務的收入占比，已從去年的2成，提升至今年的6成；資策會執行長卓政宏指出，拋開與民爭利的爭議，資策會以「共為民興利」為理念，透過發展晶片資安、AI、雲端服務、跨境數據傳輸、碳數據標準等國內外合規認驗證服務，積極提升製造業、資訊服務業和半導體業的國際競爭力。

卓政宏指出，為了不與民爭利，資策會內部已制訂完善接案原則，包括淡出研發關連低業務、不參與部分政府公開標案，同時也擴大內部策略性投資，導入創新商模管理工具。

資策會成立近45年，累積盈餘約有30億元，今年初董事會通過從中提撥研發經費，1年經費約2.5億元，總共2年期共5億元，初期規劃投入在減碳、AIGC（人工智慧生成內容）領域研究上。

為了實現2050年淨零碳排放目標，台灣資通訊業急需解決碳排放盤查能力不足和數據標準不統一等問題。

卓政宏說，資策會以第三方角色推出ESG資料透明解決方案，參照碳透明度夥伴關係交換規格，建立台灣碳數據交換標準，使碳排放資料與國際接軌，此一機制已納入亞太貿易便捷化和電子商務理事會（AFACT）提案，會積極推動台灣ICT應用產業及減碳解決方案的國際輸出，拓展國際空間。

因應人工智慧（AI）技術應用迅速發展，資策會近期也成立了「晶片安全聯合檢測實驗室」，攜手電電公會發布晶片安全產業標準，串連產官學研界，取得公正第三方檢測驗服務資格，同時，也與全球知名的資通訊安全評估與檢測公司SGS Brightsight合作，擴展檢測能量，強化台灣在晶片安全領域的技術優勢。

此外，資策會積極推動生成式AI技術應用，成立AI 133 Lab研究室，協助企業掌握生成式AI的應用技術，推動數位轉型，目前已與大同、中信、宏碁、群創等企業合作，共同開發高價值解決方案，並與高柏科技、勝品電訊、盛融電訊等公司合作，提供智慧客服等AI應用服務，以促進產業技術創新和市場競爭力提升。