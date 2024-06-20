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資策會力拚轉型 第三方服務收入占比提升到6成

中央社／ 台北20日電
資策會2022年宣布邁向第三方協力機構進行轉型，規劃2025年第三方服務收入占比提高到7成。資策會執行長卓政宏（圖）今天表示，第三方服務收入占比從去年2成，今年提升至6成，盼持續帶動產業數位轉型。圖／聯合報系資料照片
資策會2022年宣布邁向第三方協力機構進行轉型，規劃2025年第三方服務收入占比提高到7成。資策會執行長卓政宏（圖）今天表示，第三方服務收入占比從去年2成，今年提升至6成，盼持續帶動產業數位轉型。圖／聯合報系資料照片

資策會2022年宣布邁向第三方協力機構進行轉型，規劃2025年第三方服務收入占比提高到7成。資策會執行長卓政宏今天表示，第三方服務收入占比從去年2成，今年提升至6成，盼持續帶動產業數位轉型。

財團法人資訊工業策進會（資策會）發展第三方服務已邁入第3年，資策會發展的第三方服務，包括透過發展晶片資安、AI人工智慧）、雲端服務、跨境數據傳輸、碳數據標準等國內外合規認驗證服務，協助健全產業環境。

卓政宏今天表示，過去資策會曾被批評「與民爭利」，後來轉型積極發展第三方服務，希望幫助企業進行數位轉型。首階段工作是賦能，讓業者有能力去做更多數位轉型，第2階段包括法規如何規範、進行技術認驗證等。

資策會分享第三方服務相關成果，像是先前成立晶片資安、生成式AI專業技術研究室，推動產業創新發展；隨著雲端服務的普及化，資策會也發展雲端服務水準認證機制，以第三方角色平衡供需雙方的認知，除提升軟體開發品質，也改善軟體資服產業的獲利。

資策會年度收入約75%來自政府收入、25%來自民間收入。卓政宏表示，這幾年不斷調整接案原則，目前54%政府收入已來自第三方服務，畢竟有些計畫可能是3年期、4年期，需要一點時間才能調整；民間收入有約7成來自第三方服務，整體而言，第三方服務占收入比例已提升到6成。

資策會成立近45年來，累積盈餘約有近新台幣30億元的基金，今年初董事會通過從基金中提撥使用獨立研發經費，1年經費約2.5億元，總共2年期共5億元，初期規劃投入在減碳、AIGC（人工智慧生成內容）領域研究上。

因應生成式AI浪潮，資策會去年8月對外發布「生成式AI導入指引－企業應具備的AI素養」，目前也在內部進行生成式AI實證計畫，預計今年規劃發布「企業導入生成式AI的實證指引」。

AI 人工智慧 資策會 雲端服務

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