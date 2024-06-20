台達獲Works with WELL授權 樓宇自動化符合國際標準

台達今（20）日宣布兩項樓宇自動化產品「UNO室內空氣品質偵測器」和「O3感測器」，取得Works with WELL授權。此授權由國際WELL建築研究院（IWBI）授予，代表產品與WELL健康建築標準中的相關條款要求具備一致性，此次通過授權彰顯台達在建築中的健康安全產品已達到國際級標準。

IWBI亞洲區總裁雪婭表示，台達為國際WELL建築研究院拱心石最高等級會員，是IWBI推動健康建築的重要合作夥伴。為了鼓勵企業推出符合WELL健康建築規範的產品，2022年啟動Works with WELL產品授權計畫，台達亦在規劃初期就積極參與討論。此次其自有產品通過授權，更代表台達運用樓宇自動化的科技，實踐以人為本的價值觀，扮演全球健康建築的領導角色。

台達樓宇自動化事業群副總經理江文興表示，台達從推廣建築節能，擴展至將低碳、健康、安全融入建築設計與建造中，以打造宜居環境為己任。很榮幸此次兩項產品通過Works with WELL產品授權計畫，能幫助更多產業夥伴在WELL健康建築取得空氣偵測管理相關的分數。在國際WELL健康建築標準中，台達運用自有產品方案即可取得41分，結合設計與管理提案，更可以達成80分以上的目標，未來將持續與IWBI共同推動健康建築行業的發展。

此次獲得認證的兩項產品，其中UNO室內空氣品質偵測器尚可獨立連動通風換氣設備，或與中央空調整合，在室內空氣品質不佳時啟動告警並引入新風，於第一時間排除室內空氣不良狀態；整體解決方案已導入大型公眾活動場所如臺北流行音樂中心以及各式住宅、醫療院所、安養院、幼兒園、托嬰中心、商業辦公大樓等多樣場域。

另外，「O3感測器」從以人為本的設計理念出發，優化房間的自動化控制功能。它整合溫度、聲音、照度、動作和人員偵測等多種感測器，透過精確分析使用者行為，自動調整空間內的設備模式，提升使用者體驗，也已廣泛應用於商辦大樓的智慧會議室。

台達於2022年在台北、上海、美洲等六棟廠辦一次通過《WELL健康-安全評價》（WELL Health-Safety Rating，簡稱WELL HSR），整合建築內不同子系統與設備，以科技打造健康、智慧、節能的建築，並持續將自身經驗轉化為諮詢服務，推廣相關產品，助力產業共好。

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