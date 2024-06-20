618促銷不如預期 集邦：電視面板6月報價持平、IT面板小漲

集邦科技（TrendForce）20日公布6月下旬面板報價，TrendForce研究副總范博毓表示，618促銷不如預期，電視面板需求持續減弱，6月季底報價全面持平。IT用面板中，監視器面小幅上漲；NB面板的低階入門款仍有微幅上漲空間。

范博毓表示，6月電視面板需求持續減弱，618促銷狀況未如預期，銷量可能年減達雙位數以上，意味著品牌客戶短期內更無能力擴大或甚至延續前幾個月的面板採購動能。面板廠已意識到需求下滑的問題，因此陸續開始進行產能的調控。

由於6月是第2季底，預估面板廠仍會堅守面板報價全面持平，部分品牌客戶也因為手中庫存較高而不願意見到面板檯面價格大幅跌價，造成損失，電視面板價格維持持平水準。但需觀察進入第3季後，面板廠在產能調控是否更趨積極，據此來減輕面板價格下跌壓力。

在監視器面板方面，范博毓指出，受到TV面板價格開始全面轉向持平的影響，加上客戶端備貨水位已來到短期滿足點，部分IC零組件供貨不順問題也已陸續獲得舒緩下，預估漲幅將持續收斂。以引領這波監視器漲勢的Open Cell面板來看，漲勢在5月已明顯收斂，預估6月將擴大影響整體MNT面板價格走勢的氛圍，估Open Cell面板上漲約0.2~0.3美元，面板模組上漲約0.1~0.3美元不等。

范博毓說，筆電（NB）用面板需求在第2季持續受到品牌客戶提前增加備貨動能影響，預估出貨將季增15%以上。受到提前備貨的影響，預估第3季需求季增幅度將持續縮小。因為終端需求一直都未如預期，面板廠只能積極透過更多檯面下的價格與折讓操作，來吸引客戶提前或增加採購量。

面板廠之間對NB面板價格遲遲無法形成漲價的默契。觀察6月的NB面板價格，預估低階入門的HD TN機種受惠於教育機種備貨的需求，仍有0.1美元的微幅上漲空間，其他IPS機種大多仍維持持平水準，較難看到上漲訊號。