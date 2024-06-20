訴願遭駁回 可成股東會落幕後發聲明：撤回上訴

機殼大廠可成（2474）20日發布聲明稿指出，可成科技負責人就金管會之裁處提起訴願一事，經行政院訴願委員會駁回該案之訴願請求，惟鑒於多數股東對本公司經營理念之認可與支持，決定不再上訴。

一、本公司112年度股東常會所訂股東提案期間，某股東提案擬修改本公司章程。鑒於該提案內容之構成要件事實、處理對象與條件，以及授權原因皆不相同，本公司董事會認為該提案應屬二項提案，故依公司法第172條之1第1項但書規定，決議該提案不予列入112年度股東常會議程。惜乎主管機關(金管會)與本公司有不同之意見，進而對本公司負責人逕行裁處。

二、本公司認為上述處分具理由不備之瑕疵，在法益之衡量上亦明顯失衡，有違平等及比例原則，以及行政程序法等相關規定。本公司負責人爰依法提起訴願，以維權益，惟行政院訴願委員會駁回該訴願請求。

三、上述某股東於本(113)年度再度提案擬修改本公司章程，基於對主管機關之尊重，本公司董事會決議將該股東提案列入113年度股東常會議程討論。

四、查5月30日本公司股東常會之投票結果，按表決權比率，近七成出席股東對【股東提案 - 公司章程修訂案】投下反對及棄權票，彰顯多數股東認可並支持本公司之經營理念，是以本公司負責人決定對本案不再上訴。

本公司素來重視 股東權益【股東權益】股東權益就是指股東實際擁有的公司資產，代表公司的身價。當把公司所有的債務還清，剩下的資產就是股東權益；股東權益又稱為淨值，主要包含股本、資本公積及保留盈餘。 ，未來亦將秉持初衷，戮力為股東創造最大價值、實踐永續發展。投資人出於善意之各項建言與批評，本公司定當妥善即時回應。

特此聲明如上