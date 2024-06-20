快訊

空拍畫面曝！彰化家具廠大火「黑煙竄天」數公里外可見 大批消防人車搶救

雨勢擴大延長！花蓮防大雷雨、15縣市豪大雨 最新警戒範圍出爐

獨／郭彥甫退出演藝圈8年 終於道出背後原因：絕不復出

訴願遭駁回 可成股東會落幕後發聲明：撤回上訴

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導
機殼大廠可成（2474）20日發布聲明稿指出，可成科技負責人就金管會之裁處提起訴願一事，經行政院訴願委員會駁回該案之訴願請求，惟鑒於多數股東對本公司經營理念之認可與支持，決定不再上訴。圖/取自可成官網
機殼大廠可成（2474）20日發布聲明稿指出，可成科技負責人就金管會之裁處提起訴願一事，經行政院訴願委員會駁回該案之訴願請求，惟鑒於多數股東對本公司經營理念之認可與支持，決定不再上訴。圖/取自可成官網

機殼大廠可成（2474）20日發布聲明稿指出，可成科技負責人就金管會之裁處提起訴願一事，經行政院訴願委員會駁回該案之訴願請求，惟鑒於多數股東對本公司經營理念之認可與支持，決定不再上訴。

聲明稿全文：

一、本公司112年度股東常會所訂股東提案期間，某股東提案擬修改本公司章程。鑒於該提案內容之構成要件事實、處理對象與條件，以及授權原因皆不相同，本公司董事會認為該提案應屬二項提案，故依公司法第172條之1第1項但書規定，決議該提案不予列入112年度股東常會議程。惜乎主管機關(金管會)與本公司有不同之意見，進而對本公司負責人逕行裁處。

二、本公司認為上述處分具理由不備之瑕疵，在法益之衡量上亦明顯失衡，有違平等及比例原則，以及行政程序法等相關規定。本公司負責人爰依法提起訴願，以維權益，惟行政院訴願委員會駁回該訴願請求。

三、上述某股東於本(113)年度再度提案擬修改本公司章程，基於對主管機關之尊重，本公司董事會決議將該股東提案列入113年度股東常會議程討論。

四、查5月30日本公司股東常會之投票結果，按表決權比率，近七成出席股東對【股東提案 - 公司章程修訂案】投下反對及棄權票，彰顯多數股東認可並支持本公司之經營理念，是以本公司負責人決定對本案不再上訴。

本公司素來重視股東權益【股東權益】股東權益就是指股東實際擁有的公司資產，代表公司的身價。當把公司所有的債務還清，剩下的資產就是股東權益；股東權益又稱為淨值，主要包含股本、資本公積及保留盈餘。，未來亦將秉持初衷，戮力為股東創造最大價值、實踐永續發展。投資人出於善意之各項建言與批評，本公司定當妥善即時回應。

特此聲明如上

可成 股東 金管會

延伸閱讀

新北原民就業條例法條遭中央宣告無效 侯友宜：已提訴願

民進黨前嘉市黨部主委聚眾市府 批黃敏惠用人不當「貪官寄生」

柯文哲批國民黨版財劃法不合理 洪孟楷籲：各自提案討論

翻轉成由下而上 苗栗頭份農創樂齡共融計畫獲支持

相關新聞

訴願遭駁回 可成股東會落幕後發聲明：撤回上訴

機殼大廠可成（2474）20日發布聲明稿指出，可成科技負責人就金管會之裁處提起訴願一事，經行政院訴願委員會駁回該案之訴願...

蘋果推出自家AI「Apple Intelligence」 滿血回歸股價衝高

蘋果正式推出自家AI後，股價衝高頗有滿血回歸的姿態，別再被危言聳聽的紅色供應鏈嚇唬，看看台股自家高甜度、高糖分的蘋概股，下半年起營收、獲利將有亮麗表現。

618促銷不如預期 集邦：電視面板6月報價持平、IT面板小漲

集邦科技（TrendForce）20日公布6月下旬面板報價，TrendForce研究副總范博毓表示，618促銷不如預期，...

南茂首推封測業再循環聲明標準認證 創造循環新價值

半導體封測大廠南茂科技（8150）全力推動循環經濟，以物質流成本分析（MFCA）手法，創造負產品的循環價值，2024年更...

AOI 廠今年營運拚轉機！牧德、由田開拓半導體 鏵友益拚轉盈

PCB載板族群相關AOI廠商歷經景氣考驗，今年營運力拚轉機。牧德（3563）、由田（3455）積極開拓半導體領域，至於鏵...

台積電傳研發晶片封裝新技術 從晶圓級轉向面板級封裝

根據日經新聞引述不具名消息人士的說法，台積電正在研發新的先進晶片封裝技術，利用矩形面板般的基板進行封裝，取代目前所採用的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。