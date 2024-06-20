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圓展TR535雙鏡頭自動追蹤攝影機亮相 以AI助力直錄播串流市場

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

圓展科技（3669）20日發布今年亮點產品—雙鏡頭自動追蹤攝影機AVer TR535以及AVer TR535N。此兩款攝影機搭載創新的AI自動追蹤技術和雙鏡頭設計。

圓展科技副總經理鄭錫聰表示，圓展致力於AI人工智慧在攝影機的創新應用，TR535系列是圓展影像處理技術的再突破，運用最新自動追蹤演算法，搭配雙鏡頭，將為直錄播、串流用戶呈現頂級的視覺體驗。

TR535系列結合30倍光學變焦鏡頭和PTZ（Pan-Tilt-Zoom）性能，能捕捉放大細節，並輔以廣角鏡涵蓋全場域。4種AI自動追蹤模式為使用者提供跨應用場景的拍攝彈性，加上TR535N具備的NDI® High Bandwidth優勢，這兩款攝影機以傑出的捕捉畫面能力和 AI自動追蹤功能，實現最佳臨場感。

結合廣角鏡頭和PTZ攝影機的雙鏡頭系統可使追蹤效率最大化，廣角鏡頭有效確保拍攝主角不出鏡；30倍光學變焦PTZ鏡頭能夠捕捉精密細節，拍攝出更優質的畫面，即便處於動態運鏡中也能呈現清晰影像，輕鬆突顯內容並快速切換視角。

此外，TR535系列內建四種AI追蹤模式，有效因應不同情境下追焦移動中講者的需求。「講者追蹤」以主角優先，讓他在自由移動同時保持居中畫面；「區域追蹤」以內容優先，有效讓主角和重點內容同時出現在預設區中；「複合追蹤」則可交叉變換前兩個模式，發揮最大的靈活度。最新推出「黑板追蹤」，能在最大的追蹤範圍內劃定聚焦區域特寫拍攝，加上雙鏡頭的加持，只要一台TR535就可滿足多樣化運鏡的需求。

AI 圓展 雙鏡頭

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