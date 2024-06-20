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弘凱攻車用市場 參展2024 ALE上海車燈展

經濟日報／ 記者李泠秭／台北即時報導
弘凱光電第九度參加ALE上海車燈展，深耕車用光電市場。弘凱／提供
弘凱光電第九度參加ALE上海車燈展，深耕車用光電市場。弘凱／提供

弘凱光電（5244）將參加於6月26至28日舉辦的ALE上海車燈展。弘凱作為車用氛圍燈IC LED的專業設計製造廠商連續九年參展，將在此次展會中發表IC LED結合多種感測方案，展示車用光電技術的解決方案。

弘凱總經理曾智宏表示，全球氛圍燈市場預計從2022年的38億美元將成長至2027年的62億美元，其中又以中國市場成長最為顯著。在中國汽車市場，氛圍燈不僅是標配，並整合了各式智慧互動與感測效果。弘凱自2018年推出IC LED以來，今年順應智慧座艙的市場潮流，將推出超越LED元件的軟硬整合方案與設計服務，可大幅縮短車廠客戶的導入時間。

同時，將推出HUD模組、車用感測元件和車內控制器區域網，這些產品展示了弘凱光電在軟硬體整合方面的實力。目標是提供全面的解決方案，深化與車廠客戶的技術合作，推動光電技術在車載市場的無限可能。

LED 光電

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