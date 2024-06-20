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先進光看好PC、NB鏡頭動能 平板新訂單8月出貨放量

中央社／ 台北20日電

先進光董事長高維亞表示，今年成長動能來自PC、NB，且首度打進美系平板新品鏡頭，8月將是出貨高峰，加上轉投資科雅光電挹注，今年營收、獲利有望寫下新高紀錄。

先進光今天召開股東會，高維亞指出，PC、NB鏡頭已在2023年第4季落底，庫存去化近尾聲，預期2024年步入成長，帶動營收動能，希望整合鏡頭及指紋辨識模組兩項業務，延伸產品線，進一步擴大在NB市場占有率。

他也提到，首度打進美系平板新品鏡頭，8月將是出貨高峰，下半年出貨聚焦新品，也對毛利率有所助益。

先進光持有100%股權的子公司科雅光電，耕耘指紋辨識模組及觸控板系統模組。高維亞也透露，科雅光電預計明年公開發行、兩年內朝IPO發展。

針對相關領域布局與展望，高維亞表示，指紋辨識產品占先進光營收比重近3成，有新客戶進行產品驗證中，近1至2年將切進電動自行車，目前科雅光電營收占比中，PC指紋辨識約80%，智慧家庭等產品約15%，生物辨識解鎖約5%，看好2024年下半年將新增PC指紋辨識客戶，有望進一步成長，挹注獲利表現。

此外，先進光今年資本支出逾新台幣10億元，主要用途為擴廠生產，高維亞指出，目前總月產能達3000萬顆，因應客戶訂單擬購地建廠；而配合車用客戶需求，先進光2023年也投資約新台幣2億元建置模造玻璃（MG）產線，引進6台模造鏡片設備及精密設備。

先進光 指紋辨識

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