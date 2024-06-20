7埃米技術突破 imec 展示單片式 CFET 功能新元件

半導體技術持續突破，在埃米等級技術也有國際上進展，於本周舉行的2024年IEEE國際超大型積體電路技術研討會（VLSI Symposium）上，比利時微電子研究中心（imec）首次展示了具備電性功能的CMOS互補式場效電晶體（CFET）元件，imec所規劃的邏輯技術藍圖預計將在7埃米（A7）的技術節點引進CFET元件結構。

該元件包含採用垂直堆疊技術形成的底層與頂層源極／汲極金屬接點（contact）。雖然此次研究的成果都在晶圓正面進行接點圖形化，不過imec也展示了改從晶圓背面處理接點圖形的可行性—這能大幅提升頂層元件的存活率，將其從11%提升到79%。

在2024年IEEE國際超大型積體電路技術研討會上，imec首次展示具備底／頂兩層堆疊接點的單片式CFET功能元件。這些CFET元件以18奈米的閘極寬度進行整合，閘極間距為60奈米，n型與p型元件的垂直距離為50奈米。測試元件驗證了這款元件的電氣性能，該測試元件包含共用一個閘極的n型與p型場效電晶體，以及從晶圓正面進行連接的頂層與底層金屬接點。

imec所提出的這套製程包含兩個CFET專用模組：中間介電隔離層（middle-dielectric isolation，以下簡稱為MDI）、底層與頂層堆疊接點。

中間介電層（MDI）是imec領先開創的製程模組，用來隔離頂層及底層閘極，並區分n型與p型元件的臨界電壓值。MDI模組的設計基礎是針對CFET元件的「主動式」矽／矽鍺（SiGe）多層堆疊進行調整；這套模組可以實現內襯層的共整合—內襯層是奈米片結構的特有特色，用來隔絕閘極與源極／汲極。比利時微電子研究中心（imec）CMOS元件技術計畫主持人Naoto Horiguchi表示：「我們採用了中間介電層優先（MDI-first）的做法，在製程控制方面取得最佳成果，也就是在進行源極／汲極蝕刻之前，在奈米片與中間介電層（MDI）之間『劈開』通往通道側壁的空間，然後進行源極／汲極的磊晶成長。運用一種搭配『原位覆蓋技術（in-situ capping）』的創新方法，在蝕刻源極／汲極時就能保護閘極硬光罩／閘極隙壁，實現中間介電層優先（MDI-first）製程。」

第二個關鍵模組是以垂直堆疊的方式來製出元件底層及頂層的源極／汲極接點，並在垂直方向實現介電隔離。主要的步驟包含：底層接點在填充金屬之後重新蝕刻，接著填充介電材料，然後再次蝕刻，與處理MDI堆疊的狀況相同，這些過程都是在相同尺寸的有限空間下進行。

Naoto Horiguchi表示：「在研究從晶圓正面來連接元件底層接點時，我們面臨了許多挑戰，這些挑戰影響了底層接點的電阻，還限制了頂層源極／汲極元件製造的製程操作容許範圍（process window）。在2024年VLSI會議上，我們展示了把底層接點製程轉移到晶圓背面進行的可行性，儘管這會需要多做幾個步驟來處理晶圓接合及薄化，但是頂層元件的存活率從11%攀升到79%，這能吸引業界考慮從晶背處理底層接點的製程方案。目前的研究還在努力找出最佳的接點佈線技術。」