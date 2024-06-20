王雪紅：與輝達有很好合作 7月HTC將舉行生態系發布會

宏達電今（20）日召開股東會，股東好奇宏達電AI（人工智慧）生態系發展近況。董事長王雪紅表示，過去5年，HTC工程師每周都會與輝達進行會議，彼此密切合作，而HTC自己的生態系也預計在7月左右舉行發布會。

王雪紅指出，輝達執行長黃仁勳經常談到數位孿生Omniverse，宏達電生態系在這方面與輝達之間有很好的連結，也運用輝達的AI運算能力，幫助宏達電生態系統發展，接下來，這個發展會愈來愈快。

宏達電近年積極投資VR（虛擬實境）生態系，VR市場卻始終沒有迎來大爆發，這也讓許多股東相當憂心宏達電未來的布局走向。

財務長沈道邦指出，宏達電持續看好相關市場，這幾年，宏達電努力將硬體銷售策略轉型成生態圈，今年下半年也會有新的軟體、硬體、平台產品出來，希望未來的收入模式不是只有硬體，平台、內容授權、分潤未來都能幫宏達電創造更大價值。

由於宏達電與Meta都在打造元宇宙，面對競爭對手，王雪紅表示，宏達電與Meta的系統相似，未來，各家打造的宇宙可以聯合，就像手機裡面的App可以進行連結，這在元宇宙裡面也是非常重要的議題。

她表示，「宏達電投資在元宇宙生態系統相當不容易，也謝謝股東支持。我相信不久的將來，你們會發現這個事情對的。沒有這麼長時間投資，在台灣要建立整個生態系統，相當不容易，我們也真的跟Meta Horizon不相上下，他們做很多補貼，但是我們不行，我們還是繼續往前走，專注於發展生態系統。」

股東也詢問，財經專家謝金河經常以HTC作為警惕案例，王雪紅怎麼看這件事？