TiEA 拜會蕭副總統提三大倡議 盼政府建立 AI 基礎設施

台灣網路暨電子商務產業發展協會（Taiwan Internet and E-commerce Association，TiEA）日前拜會蕭美琴副總統，TiEA理事長暨91APP董事長何英圻率理監事，針對「壯大台灣數位軟體產業成為新護國群山」向蕭美琴副總統請願，提出「強化數位產業扶植」、「引領數位動能接軌國際」、「推展數位人才與環境」三大倡議方向，希望透過賴總統、蕭副總統帶領「國家希望工程」架構，公私協力連結創新能量，厚植新經濟國力。

蕭副總統表示，電子商務及數位經濟是非常大的領域，大家都有很高的期待。尤其是最近世界科技業的眼光都投射在台灣，政府希望支持產業擴大及發展，同時也希望能兼顧平衡，除了過去在台灣特別被重視的硬體、製造業領域，也希望數位經濟成長的果實能延伸到其他服務業領域，讓台灣整體發展更為均衡。

蕭副總統提到，數位化、科技化、智慧化是賴總統「國家希望工程」中所提到的重要元素，在全世界都注意AI的當下，希望由我們去掌控AI，而不是讓AI取代我們。讓下一個世代的每一個台灣人都有能力透過AI，讓工作環境更有效能，也讓數位經濟產業產值持續成長、擴大。

TiEA理事長暨91APP董事長何英圻表示，政府在推動上已形成重要的三支箭，包含成立「數位發展部」專責部會推動產業發展；「國家新創品牌NEXT BIG」選拔領頭羊公司；資本市場新增「數位雲端」產業類別，期望有超過百家公司在數位雲端類別 IPO，形成數位產業聚落，發揮群聚效應。

業者代表提出三大倡議，包括強化數位軟體產業的「扶植」與「發展」，TiEA理事暨Gogolook執行長郭建甫表示，推動台灣數位產業發展，政策支持與資本市場才是關鍵。期待政府能以國家主權基金支持數位產業發展，鼓勵半導體和電子業等大企業投資新經濟產業，發揮大山造小山的綜效，打造數位軟體的護國群山。

TiEA理事暨iKala執行長程世嘉提到，台灣AI發展跟國際巨頭相差甚遠，算力資源受限是主要關鍵因素，政府資源投注量體是新創企業能否持續發展的關鍵，期望政府將算力(computing power)視為如水力、電力的重要國家基礎建設，建立良好的AI基礎建設，以吸引人才與新創投入數位產業發展。

為推動產業與國際接軌，提供有利數位產業發展的環境，加速法規調適，為當前經濟體質改造的重要目標。TiEA常務理事暨LINE Taiwan執行長陳立人提到，扶植與加速AI在台灣的發展，除提升算力(computing power)，語言模型訓練內容(computing material)的運用與合理使用規範亦值得關注，避免因智慧財產權或高額授權金限制產業發展多元性，讓業界能獲得更豐富的資源與安全的使用環境。

TiEA常務理事暨台灣大哥大總經理林之晨提到，打造大型語言模型的過程，語料的建立與訓練，將面臨多項擴展性挑戰。考量普及及可用性，可由政府投入建立共同資料庫 (Common Data Set)，納入AI專家、資料科學家、網路安全專家共同訓練，發揮大型語言模型優勢，協助台灣數位產業發展創新應用。

TiEA理事暨Google Taiwan總經理林雅芳表示，推動台灣數位經濟的蓬勃發展，能提升大眾生活品質與加速社會正向發展，期望政府與產業攜手，在言論自由與數位平台應負之法律責任間取得平衡，打造有利推動數位創新和經濟成長的環境。

數位產業為台灣核心發展戰略產業，透過公私協力跨域合作，加強數位人才培育及數位環境建立，為產業能持續發展的能量。TiEA理事暨DEVCORE執行長翁浩正表示，因應AI與數位發展，新型態的資安風險越趨增加，國家應強化數位及資安關鍵基礎設施，持續推動資安人才培育計畫，確保台灣擁有世界一流的資安專業人才，鞏固台灣資安防禦地位，為數位發展環境提供堅強後盾。

TiEA監事暨露天市集總經理曾薰儀表示，數位科技的發展及轉變，衍生出許多新的網路社會議題及風險，政府應與產業共同攜手，透過教育和有系統社會課程系統，辨識網路上可能的風險和有問題的訊息傳播，有效利用與評估網路資源，提升各行業之全民網路素養。