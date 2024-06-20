宏達電股東會／小股東建議王雪紅 VR 研發太燒錢 應轉向房地產

宏達電（2498）20日舉辦股東會，由於公司長期處於虧損，有小股東會中建議董座王雪紅，應該轉投資房地產，降低公司虧損，甚至直接成立專業的房地產部門，鎖定各項標的；對此，王雪紅回應，公司不是只開一天，而是要開一百年，還是很感激股東建議，將列入紀錄審慎評估。

截至今年首季為止，宏達電已連續24個季度呈現虧損，而轉型的VR項目也一直在燒錢研發，雖然每年都有相關產品發表，但暫時無法讓宏達電的虧損止血，讓許多小股東憂心忡忡。

宏達電小股東在會議中指出，公司發展VR技術已相當多年，堅持研發的立意相當不錯，但有時候應該要停下腳步冷靜思考，公司一直遲遲無法配息的原因是什麼，問題到底出在哪？其實就是VR市場並未成熟。

該名小股東進一步表示，此刻應該要轉彎，建議從房地產著手，因為土地在台灣是稀有財，只會增值不會貶值，目前也有許多大企業靠房地產賺錢，建議公司可鎖定飯店、商辦等標的，有機會不出三年，股價重回百元大關。

對此，王雪紅表示，公司會審慎看待此一建議，也感謝股東們長期對HTC的信任與支持，公司也才能將科技與人文完美融合，並獲得世界認可，未來會持續努力，開發更多產品，並與在AI和空間運算的道路上保持領導地位。