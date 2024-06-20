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AMD 助力新加坡恒星系統公司 打造 AI 智慧停車解決方案

經濟日報／ 記者徐睦鈞／台北即時報導

AMD（NASDAQ：AMD）超微宣布，新加坡最大的智慧停車解決方案供應商新加坡恒星系統有限公司（Sun Singapore Systems Pte. Ltd.）正在部署一款基於AI（人工智慧）的全新智慧停車解決方案，搭載AMD Zynq™ UltraScale+™ MPSoC元件。這款智慧解決方案能提升車牌辨識的準確度，並實現停車位空位偵測、車道堵塞、事故偵測和違規停車執法等先進功能。

Sun Singapore的全新AI智慧停車系統採用PlanetSpark的EdgeAI Box X7，其由基於FPGA的AMD Zynq UltraScale+ MPSoC提供支援。Aupera Technologies也協助設計與開發FPGA韌體和AI視覺解決方案，以實現準確的車牌讀取。最終的解決方案能在邊緣提供低延遲、能源效率和即時AI推論。FPGA則提供邊緣裝置所需的長久生命週期，同時具有硬體靈活度，可適應不斷變化的AI模型、演算法以及日益演進的需求和標準。

Sun Singapore資深銷售經理Eddie Ng表示，我們注重耐用度、低延遲與靈活度，AMD基於FPGA的邊緣AI解決方案具備支援大量資料複雜運算的成熟實力，正是適合我們的選擇。全新邊緣AI解決方案的靈活應變能力也讓我們得以帶來全新應用，從而提升導向客戶的車輛停車系統功能與服務。

PlanetSpark董事總經理Phuay Li Ying女士表示，PlanetSpark致力於透過我們的Green & Agile解決方案推動永續創新，在邊緣提供卓越的能源效率與效能。我們很高興與AMD合作此解決方案，其將為智慧停車市場帶來強大提升。

目前，新加坡大部分電子停車系統所採用的技術已有20餘年歷史。舊有基礎架構缺乏能提供更多系統功能與特色的AI推論能力。這款全新解決方案將顯著增強系統，讓經由AI生成的資料能夠為停車場營運商提供先進報告。

Sun Singapore憑藉採用最先進技術的AMD解決方案，實現了99%的車牌讀取準確率，以及更新的停車位空位偵測與違規停車執法功能，其現在能夠為智慧停車提供全面解決方案。

AMD工業、視覺、醫療與科學市場資深總監Chetan Khona表示，Sun Singapore和PlanetSpark充分展現出AMD Zynq UltraScale+ MPSoC能夠支援感測器融合應用的強大實力。透過處理來自各種輸入端的資料，客戶可以利用AI來強化在各種應用中習以為常的流程，包括智慧城市、製造業、機器人及其他領域等。

AI AMD 新加坡

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