威盛：AI智慧產品開花結果 全年營運正向發展
威盛董事長陳文琦今天表示，人工智慧（AI）是人類有史以來最重要的工具，威盛智慧產品使用AI，已逐步開花結果，除特殊車輛，也擴及工廠應用，希望下半年能夠優於上半年，全年營運朝正向發展。
威盛今天召開股東常會，陳文琦說，過去一年世界變化多端，威盛仍有不錯發展，智慧產品使用當前盛行的AI，在特殊市場已開花結果，獲得客戶不錯反應，相信會有更多、更大成果。
陳文琦表示，AI汽車應用市場規模非常龐大，威盛主要鎖定技術難度高的特殊車輛領域，目前居領先地位；AI相關技術同時擴及工廠領域，未來將推廣至更多應用範圍。
轉投資威宏方面，陳文琦說，AI需求是驅動威宏營運成長的主要動力，威宏提供客戶先進技術服務，包括晶圓先進製程及新封裝技術，會朝5奈米製程發展。
至於威宏是否投入CoWoS先進封裝領域，陳文琦表示，目前不方便講，等到產品推出後，外界就知道了。他並說，威宏會朝向上市目標努力。
陳文琦表示，科技界下半年營運通常比上半年好，希望威盛今年能夠遵循這樣的情況發展，今年整體營運朝正向方向發展。
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