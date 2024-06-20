宏達電股東會／王雪紅：宏達電與 NVIDIA 合作已久

宏達電（2498）20日舉行股東會，股東普遍關注宏達電在AR／VR／XR生態系的建立、AI領域的布局，以及與輝達（NVIDIA）的合作。宏達電董事長王雪紅表示，宏達電與輝達合作密切，輝達的數位孿生平台 Omniverse，與宏達電的VIVERSE有很好的連結，並預告宏達電所建立的生態系「在7月底會有發布會。」

王雪紅指出，輝達的GPU在AI生態系很重要 ，宏達電的伺服器都用輝達的GPU，過去至少五年，宏達電的團隊每周都與輝達的工程師進行會議，雙方合作密切。

現階段的AI，從雲端到終端都有很多應用，王雪紅認為，宏達電有很好的終端設備，並建立了VIVERSE生態系平台，與輝達的Omniverse有很好的連結，預期虛擬分身的形成與元宇宙的建立，其發展會愈來愈快，而宏達電在7月底將有相關生態系的發表會。