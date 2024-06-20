輝達、超微 HPC 大單湧入 台星科 CP 測試下半年訂單滿手

台星科（3265）晶圓代工大廠訂單持續挹注，傳了間接切入輝達（NVIDIA）、超微（AMD）及英飛凌等供應鏈，且還加碼拿下英特爾部分委外的CP測設訂單。法人預期，輝達下半年GPU投片量將持續放大，將可望使台星科接單動能滿手。

AI需求相當火熱，使輝達、超微等HPC晶片大廠持續向台積電（2330）先進製程、先進封裝等產能擴大投片動能，且當中輝達還將在下半年加入GB200新產能挹注，加上既有的H100訂單，使台積電接單在第3季呈現爆單情況。

業界傳出，由於AI、HPC需求相當強勁，使台星科成功擴大接獲晶圓代工大廠的委外CP測試訂單，因此讓台星科成為輝達、超微CP供應鏈之一，加上英飛凌訂單持續挹注之外，英特爾委外給晶圓代工大廠生產的晶圓，也成為台星科下半年CP訂單滿手的主要原因。

台星科公告5月合併營收達3.51億元、月成長2.4％、年成長21.0％，寫下五個月以來新高。累計今年前五月合併營收為16.95億元、年成長18.0％，改寫歷史同期新高。

法人推估，台星科在AI、HPC大客戶訂單挹注下，今年第3季營運將可望呈現雙位數成長動能，並推動下半年業績繳出明顯優於上半年的成績單，全年營收及毛利都有望表現優於去年，使獲利再度具備衝高的可能性。