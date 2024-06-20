仁寶董事長陳瑞聰：拚進伺服器三大
仁寶（2324）揮軍AI市場雙響砲，不僅AI PC代工業務迎來大客戶聯想大單，AI伺服器同步大發力，將透過擴編、併購或加大投資等形式，補足先前缺乏的研發量能，力拚拿下雲端服務供應商（CSP）的AI伺服器代工訂單。
仁寶目前AI伺服器布局在電子五哥中，進度相對落後，仁寶董事長陳瑞聰宣示，未來會全速前進、集中資源迎頭趕上，目標三年內成為前三大AI伺服器廠。
仁寶目前伺服器團隊約700人，相較同業伺服器團隊動輒1,500人至2,000人，還有成長空間。為補足缺口，仁寶未來除持續擴編人力，也會將更多資源與心力投注在AI伺服器領域，包括切入水冷式散熱、電源及測試等面向。
仁寶今年初宣示將啓動「掠奪式成長」，一掃過去屯墾式策略，而併購方向也將聚焦AI伺服器領域，尋求更多併購機會或國外合作夥伴。
仁寶目前伺服器營收占比約2%，營收規模相當於150億元至200億元，現階段伺服器客戶主要是一家品牌客戶，也取得歐洲白牌客戶訂單，接下來將積極切入大型雲端服務供應商供應鏈，目標三年內至少取得一家美系CSP廠訂單。
仁寶並設下伺服器營收達千億元的目標，中長期來看，目標五至七年內，AI伺服器營收占比要達到三成。
同時，仁寶同集團的金寶也宣示將切入伺服器領域，未來仁寶與金寶會視客戶需求調整，讓集團多元產能效益發揮到最大化。
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