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MR裝置市場洗牌 明年激戰

經濟日報／ 記者陳昱翔╱台北報導

蘋果傳加速開發平價版混合實境（MR）頭盔，預計2025年推出，外界預估，此舉顯然是準備劍指Meta、宏達電（2498）等業者目前主導的市場，隨明年蘋果平價版MR裝置新品加入戰局，競爭將更激烈，市場面臨重新洗牌。

據悉，儘管蘋果先前已推出首款MR頭盔Vision Pro，但因價格過於昂貴，市場始終叫好不叫座，在裝置銷售量方面仍無法與Meta比擬，如今蘋果總算要推平價版裝置，點燃明年市場新一波戰火。

業界人士認為，蘋果此刻放棄高階MR頭盔開發，轉向加速推出平價版是相當高明的決定，主因是平價版MR頭盔的滲透率勢必將更高，有助於同步拉抬蘋果手機、筆電、平板等其他能與MR頭盔連結的產品，同時也能順勢分食其他競爭對手的市占率，可說是一石二鳥之計。

根據研究機構IDC最新報告，全球VR、AR等裝置市場，Meta坐穩市占龍頭，陸廠字節跳動、雷鳥，以及台廠宏達電也都有一席之地。

IDC指出，今年全球VR、AR頭戴式裝置首季出貨量年減67.4%，看好下半年將恢復成長，進而帶動全年出貨成長率轉正，達到年增7.5%。

IDC預估，目前混合實境產品，將幫助消費者從虛擬實境過渡到擴增實境，伴隨品牌廠與應用程式開發人員設計出新硬體、製造不同的體驗，預計從2024年到2028年，整體AR、VR頭戴式裝置出貨量的年均複合增長率（CAGR）將達43.9%。

MR 蘋果

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