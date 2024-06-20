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蘋果攻平價頭盔傳鴻海代工 玉晶光、GIS也沾光

經濟日報／ 編譯葉亭均、記者劉芳妙蕭君暉╱綜合報導
蘋果混合實境（MR）裝置策略轉彎，傳放棄現有高價版Vision Pro頭戴裝置開發。 路透
蘋果混合實境（MR）裝置策略轉彎，傳放棄現有高價版Vision Pro頭戴裝置開發。 路透

蘋果混合實境（MR）裝置策略轉彎，傳放棄現有高價版Vision Pro頭戴裝置開發，改朝致力推出平價款MR裝置，預計明年問世。市場傳出，鴻海（2317）可望取代立訊，成為蘋果平價款MR裝置代工廠，惟鴻海向來不評論訂單與客戶動態。

伴隨蘋果也將導入AI功能，有助平價款MR裝置銷售量大增，法人看好，玉晶光、GIS業成等供應鏈也沾光。

蘋果MR裝置傳聞
蘋果MR裝置傳聞

美國科技媒體The Information引述Vision Pro供應鏈知情人士、以及之前在蘋果開發該裝置的人士談話指出，蘋果原本計劃推出兩種版本的Vision裝置，類似iPhone區分為標準版和Pro版，但蘋果已告知至少一家供應商，暫停開發下一代高階Vision Pro頭戴裝置。蘋果未立即回應路透的置評請求。

蘋果近期計劃在包括大陸和日本等八個新市場，開賣售價3,500美元的Vision Pro。但The Information引述一家供應商的知情人士指出，該供應商在收到蘋果預測Vision Pro到8月的需求減弱後，5月產量砍半。

這家沒有競爭對手的供應商前四月已生產約46萬台Vision Pro零組件，計劃5月至8月再生產10萬台Vision Pro的零組件，暗示蘋果預期今年產量頂多約50萬台，8月前也不會大幅增產。

The Information披露，蘋果2022年開始研發更便宜版本的Vision產品，內部代號「N109」。供應鏈人士說，蘋果也試著讓平價版產品的重量比Vision Pro減輕至少三分之一。據悉，鴻海將成為蘋果平價款MR裝置代工廠，取代立訊。

供應鏈人士表示，蘋果已經發表Apple Intelligence，確定未來所有裝置都會導入AI應用，未來新一代MR裝置，因為擁有更多AI功能與應用，加上平價的價格，可望刺激買氣，帶動出貨量大幅增長，鴻海受惠大。

其他台灣協力廠方面，玉晶光陸續切入索尼、Meta及蘋果等供應鏈，供貨VR／MR頭盔透鏡及鏡頭等。玉晶光預期，今年VR相關應用營收占比將達兩至三成，成為營運另一支柱。

GIS在Vision Pro供應鏈當中，扛起技術難度最高的鏡頭貼合業務，生產基地位於大陸成都廠，一般預料也將是蘋果平價版頭盔供應鏈。


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