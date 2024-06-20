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聯想AI PC複製蘋果「以軟帶硬」策略發威 仁寶沾光

經濟日報／ 記者林薏茹╱台北報導
仁寶內湖總部。林薏茹／攝影
仁寶內湖總部。林薏茹／攝影

全球筆電龍頭聯想強攻AI PC，端出一系列新機之餘，並宣示強化AI生態系與應用，喊出年底前AI應用大增逾20倍、達上千款，藉由多元軟體應用刺激硬體銷售，618促銷季銷售拉出大紅盤。聯想複製蘋果「以軟帶硬」策略，銷量看俏，主力代工廠仁寶（2324）出貨跟著爆發。

聯想受惠相關利多消息，市場用力按讚，昨（19）日股價飆漲逾9%作收，以港幣12.08元收市，連續兩個交易日狂飆，累計漲幅達12.9%，並攀上九年多來新高價，不僅一甩過往「牛皮股」的稱號，也為全球AI PC族群吹響多頭號角。

今年618促銷季期間，聯想全網銷售額突破人民幣69億元，包括筆電、輕薄筆電、電競筆電、桌機等15種產品業績均十分暢旺，讓聯想AI PC聲量大增，搶先炒熱市場話題。

聯想乘勝追擊，宣示擴大AI生態系，目標年底前AI PC相關應用將達上千款，相當於較現有的40多款大增20倍，要複製蘋果的「以軟帶硬」模式，打造聯想自有AI生態系，也為其AI PC後市銷售前景，增添更多想像空間。

法人指出，AI PC最讓市場關注的，就是「用在哪裡？」、「怎麼發揮AI效益？」，聯想在眾多AI PC品牌中，強打AI應用，盼複製蘋果「以軟帶硬」模式，年底要有千款應用問世，可望大舉激發終端買氣，加速其推進「AI for All」戰略刺激銷售，仁寶為主力代工廠，將搶先迎來聯想AI PC熱銷商機。

聯想積極衝刺AI PC動能，力拚成為Al PC領域領導者，甚至喊出相關應用達上千款的目標，台系主力代工廠仁寶也將同搶商機，成為聯想新財年「引領AI PC浪潮」的最大受惠者之一。

仁寶表示，微軟端出「地表最強AI PC」平台Copilot+ PC之後，高通、超微及英特爾等大廠陸續在6至8月間推出對應的安謀（Arm）或x86架構處理器，有助刺激AI PC下半年市場需求，預估今年AI PC滲透率約個位數百分比，隨著下半年AI PC新品逐漸問世，出貨量將會優於上半年。

聯想4月18日宣布推出號稱「地表最強」AI PC系列產品，起價為人民幣5,999元，首發市場選定中國大陸，新機推出時程比預期快至少一季。

聯想強調，為確保不同生態間互聯互通，正積極與京東等AI合作夥伴建立緊密合作關係，並將其創新產品和解決方案，導入聯想為AI生態戰略打造的天禧生態系。

聯想AI PC中內建天禧個人智能體，可為每個擁有者建立個人知識庫，而內建的AI應用生態，可保護個人資料和隱私安全，滿足不同場景的智能需求。

聯想正加速推進「AI for All」戰略落地，通過新技術、新場景和新體驗，推動AI在設備、基礎設施和解決方案領域的創新與應用，進一步推升產業全面升級，力拚新財年要「引領AI PC浪潮」。


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