快訊

美對台軍售兩款攻擊型無人機 總額約台幣116億元

西門町50年排骨飯老店驚傳頂讓！饕客不捨：盼傳承下去

集邦：台積晶圓代工一枝獨秀 整體產業走出谷底

經濟日報／ 記者尹慧中李孟珊╱台北報導
受惠先進製程需求，台積電（2330）有望一枝獨秀。 路透
受惠先進製程需求，台積電（2330）有望一枝獨秀。 路透

半導體景氣穩步復甦，市調機構集邦科技（TrendForce）昨（19）日最新報告直言，晶圓代工業者營運已走出谷底，受惠先進製程需求，台積電（2330）有望一枝獨秀。成熟製程業者方面，力積電、世界先進下半年產能利用率提升幅度都將優於預期。

集邦科技分析，時序進入年中，中國大陸618銷售季、下半年各大品牌智慧手機新機發表，以及年底銷售旺季的預期心理，帶動供應鏈啟動庫存回補，對晶圓代工廠產能利用率亦帶來正面影響，相關營運也跟著走出谷底。

晶圓代工產業近況
晶圓代工產業近況

法人看好，台積電身為全球晶圓代工龍頭，將持續受惠先進製程領先紅利。

集邦科技分析，台積電在AI應用、PC新平台等高速運算（HPC）應用，以及智慧手機高階新品挹注下，5／4奈米及3奈米產能滿載運作，今年下半年產能利用率可望突破100%，訂單能見度更延伸至2025年，加上考量海外擴廠、電費漲價等成本壓力，需求暢旺的先進製程有望調漲價格。

至於主攻成熟製程的台灣晶圓代工廠方面，集邦科技認為，儘管受惠於中國大陸轉單需求，挹注力積電、世界先進今年下半年產能利用率提升幅度優於預期，但整體成熟製程需求仍籠罩在總經疲弱的陰霾下，產能利用率平均仍落在70%至80%，並未出現緊缺的狀況。

因應市況走出谷底，力積電考量市場競爭態勢，努力調整產銷策略，預期隨著相關成效顯現、客戶庫存水位回到健康水準，加上銅鑼廠新業務機會展開，期望公司營收能夠逐步回升。

世界先進董事長暨策略長方略日前在法說會上提到，2024年看來消費電子庫存調整回到正常水位，雖然工業車用庫存調整持續進行，仍期望第2季或第3季回到正常水位的季節模式，看來下半年應該是溫和成長的狀況。

聯電今年業績相對同業持穩，前五月合併營收938.83億元，年增2.66%。聯電看好，第2季營運會略優於第1季，期望景氣在上半年走出谷底，下半年營運會比上半年好，細分各應用，預期通訊與消費性類表現較佳，汽車與工業用半導體表現較弱。

另一方面，集邦科技分析，大陸晶圓代工廠調升成熟製程報價，是針對下半年COS影像感測器（CIS）等產能相對吃緊、且目前價格低於市場平均的製程節點，因不堪獲利壓力而補漲的措施，而非全面需求回暖的訊號，儘管本次特定製程向客戶補漲成功，仍難回到疫情期間價格水準。


延伸閱讀

外資狂敲台積電1.2萬張 買超台股485億列第7大

台積電 晶圓代工廠 產能利用率

延伸閱讀

就看本周！台積電ADR市值將突破1兆美元 多頭氣勢愈燒愈旺

集邦科技：晶圓代工營運度過谷底、惟台成熟產能仍未滿

分析指 陸晶圓代工產能吃緊恐延續到年底

台積攜手上詮攻光通訊 各擁優勢

相關新聞

幫蘋果、保時捷處理廢電池！「三大未來科技」如何把3C垃圾變黃金 拼第3季登錄興櫃

綠色產業已是大勢所趨，國內最大廢乾電池處理廠三大未來，要從電池回收跨入高值化領域，讓垃圾變黃金。

集邦：台積晶圓代工一枝獨秀 整體產業走出谷底

半導體景氣穩步復甦，市調機構集邦科技（TrendForce）昨（19）日最新報告直言，晶圓代工業者營運已走出谷底，受惠先...

五家公司手握飆股 業外大進補

台積電股價續寫新猷，蓄勢叩關千元，中環、奇偶、群電、炎州、龍嚴先前低檔大舉布局台積電，當下持有台積電股票都在上百張起跳，...

聯想AI PC複製蘋果「以軟帶硬」策略發威 仁寶沾光

全球筆電龍頭聯想強攻AI PC，端出一系列新機之餘，並宣示強化AI生態系與應用，喊出年底前AI應用大增逾20倍、達上千款...

仁寶董事長陳瑞聰：拚進伺服器三大

仁寶揮軍AI市場雙響砲，不僅AI PC代工業務迎來大客戶聯想大單，AI伺服器同步大發力，將透過擴編、併購或加大投資等形式...

蘋果攻平價頭盔傳鴻海代工 玉晶光、GIS也沾光

蘋果混合實境（MR）裝置策略轉彎，傳放棄現有高價版Vision Pro頭戴裝置開發，改朝致力推出平價款MR裝置，預計明年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。