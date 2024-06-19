大摩：數據中心需求強勁 白牌交換器下半年恢復成長

摩根士丹利證券在最新出具的「資料中心透視」產業報告中指出，相關大型雲端客戶積極尋求降低總成本，將推動白牌交換器需求下半年起恢復成長動能，未來數年市占率將逐步揚升。

大摩指出，智邦（2345）首季仍以48.3%的市占率保持領先地位。不過，智邦在100G及400G市場的首季市占率都下滑，分別由廣達（2382）、加拿大天弘科技（Celestica）所攻占。廣達首季市占率衝上3.8%，位居第三。展望未來，緯創（3231）也可能打入白牌網路交換器市場，但目前的進展仍有限。

報告指出，IDC統計，全球白牌交換器首季出貨總金額為8.3億美元，季增11%、年增37%，占整體交換器市場約9%，季增2.2個百分點，主要是因為400G交換器持續增長，單季出貨量季增38%、年增192%。

報告指出，在企業市場方面，儘管需求疲軟，庫存仍在去化，但去化已有近尾聲的跡象。需求應該從今年下半年開始復甦，儘管幅度不大。由於雲端客戶積極尋求降低總成本，全球白牌交換機比重將在未來數年繼續成長。相比之下，今年第1季白牌伺服器占整體伺服器市場38.8%。

在相關廠商中，首季市占率仍以智邦的48.3%最高（季減3.6個百分點、年減2.2個百分點），其次是天弘科技的45.9%（季增3.6個百分點、年增2.6個百分點），再來是廣達的3.8%（季增0.2個百分點、年增率持平）。

就市場規模來看，北美仍然是最大的白牌交換器市場，今年首季占全球市場的64%，再來是歐非中東的18%、亞太及日本的15%、拉丁美洲的3%。就出貨量來看，以亞太及日本的出貨表現最出色，年增 22%，其次是北美年增15%、拉丁美洲年增9%、歐非中東年增 8%。