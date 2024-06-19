工研生醫25周年慶 攜手佳世達擴大創新跨域合作平台

工研院今（19）日慶祝「生醫與醫材研究所」25周年，並宣布與國內系統整合大廠佳世達簽署策略夥伴協議書，共同打造生醫創新跨域合作平台協助國內生醫新創，建構「新創大艦隊」。

工研院院長劉文雄表示，生醫產業與日常生活息息相關，無論是保健品、疫苗還是治病的藥方，都與生醫技術密不可分。因此，工研院在1999年成立生醫工程中心，這是台灣首座專注於生醫研發的中心，這不僅讓台灣逐步重視生技產業，更是奠定了生技發展基石。

過去25年，工研院積極構建台灣生技能量，鏈結產業擴大生醫生態鏈。劉文雄表示，今天工研院與佳世達集團正式簽署策略夥伴協議，借重佳世達集團橫跨資通訊、醫療、智慧解決方案及行銷通路優勢，一起壯大「生醫創新跨域合作平台」，希望共同推動智慧醫療新創，產研攜手共同打造「健康台灣」。

陳其宏表示，佳世達是台灣唯一擁有大型綜合醫院的科技集團，深耕醫療事業將近20年，除了經營明基醫院之外，也看好醫療器材發展，逐步投入醫療耗材、口腔、聽力、血液透析、醫美產品、醫務管理和藥局通路，透過通路先行策略、大艦隊平台整合資源。此次與工研院合作可謂是強強聯手，工研院有強大的技術能力，佳世達有很好的量產、取證、銷售經驗，希望各領域共同合作，用生醫來推動台灣下一座護國群山。

台大醫院院長吳明賢表示，上任後推出三支箭政策，包括智慧醫療、精準健康、尖端醫療，這些都是工研院生醫所研發能力的強項。全球都在討論AI（人工智慧），而台灣發展AI具備了人才、資料、算力、法規等四大要素，且在智慧醫療、再生醫療、細胞治療等領域都有應用機會。

吳明賢說，現在是AI醫療文藝復興運動，藉由醫療AI導入，讓工程師、醫師強強連手，打造下一波的護國群山，可解決高齡化帶來的醫療照護人力不足負擔。醫療是志業、但健康則可以發展成為產業。透過產官學密切合作，不僅可解決醫療不平權問題，也可讓每個人都獲得很好的醫療品質照護，達到健康人權重要目的。

展望生醫所下個25年，工研院副總暨生醫與醫材研究所所長莊曜宇表示，未來將以三大引擎積極大步前進。首先，以AI強化生醫研發，積極運用AI投入醫療服務、藥物與醫材開發。其次，將致力在生醫產業各領域建構台廠生態系，串聯上中下游供應鏈，加速相關醫療技術落地，提升精準健康產業的跨域創新。第三，將深化醫療臨床合作，已和20多家醫療院所與重點醫學中心鏈結，並展開多方領域研發合作，期盼藉此加快精準醫療科技應用腳步。