洋基工程接獲精材廠務工程13.65億元訂單

洋基工程（6691）19日公告，承攬精材（3374）廠務工程合約金額約13.65億元，將依工程進度認列收入。

洋基簽署精材逾13.65億元廠務工程合約後，將推升在手訂單衝上350億元的新高點，交期排程到2026年。

洋基工程今年首季合併營收雖然創近二年單季新低，但洋基先後取得位於高雄、及林口兩大機電工程等大單，業主分別是富邦人壽和艾司摩爾（ASML）共合計簽約金額逾180億元，為未來三年的營收吃下大補丸，可望推升2024年營運逐步升溫。

洋基工程近來先後與三星物產—宏昇營造聯合承攬團隊簽署83億4,150萬元的機電工程合約，該案是富邦人壽位於高雄的凹子底購開發案工程，將建造一座47層高、高235.7米的辦公大樓，一座23層高的飯店，和一座13層高連接兩座建築物的裙樓。將由高雄第三家漢神百貨、南仁湖開設的高雄海洋館、柏文旗下的運動娛樂事業進駐，總樓地板面積超過16萬坪。並與台灣艾司摩爾簽訂林口園區EPC統包工程，合約金額98億餘元（未稅）。兩項工程預計於未來3至4年間，依進度認列收入。

洋基工程2023年合併營收155.14億元，年增11.1%，刷新歷史新高紀錄。毛利率17.36%，年減1.82個百分點。稅後純益17.67億元，年增2.25%，創史上新高；每股稅後純益20.22元，連續二年賺逾兩個股本。

洋基今年首季合併營收27.54億元，季減14.5%，年減22%。毛利率20.49%，分別季增2.33及年增3.32個百分點，稅後純益3.61億元，季減4%，年減7.2%；每股稅後純益4.13元。首季合併營收來到近八季新低，主要是受到完工入帳認列時點影響。累計今年前五個月合併營收50.3億元，年減22.7%。

洋基工程表示，今後的營運將在科技廠房機電工程本業之外，擴大至民生商辦的接單；並隨客戶腳步布局海外市場。