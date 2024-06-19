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中華電信董座郭水義：兆元市值近在咫尺

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
中華電信今日舉行「2024中華電信數位創新應用系列賽」記者會，總獎金高達237萬元。圖／中華電信提供
中華電信今日舉行「2024中華電信數位創新應用系列賽」記者會，總獎金高達237萬元。圖／中華電信提供

台股頻創歷史新高，今日更順利攻克2萬3000點，中華電信也在台股的推動下，股價一路走高，今日終場收在127.5元，為一年多來的高價；中華電信董事長郭水義指出，兆元市值目標近在咫尺，不過，兆元市值並不是靠大家去買，公司團隊必須要努力才會達成，今年1-5月業績已繳出漂亮成績單，未來，中華電信會保持領先。

電信競業昨日提出「電信業未來是兩大一中」的議題，並提出「昨天的電信業是一大兩中，今天是三分天下。但到了明天，恐怕是兩大一中，市場裡面，有兩家電信業者營收規模達兩千億元，另一家電信業者則不到千億規模」的看法。

對此，郭水義表示，感謝他們肯定中華電信是其中一大，他表示，不方便做其他評論，但會祝福其他電信競業。

中華電信今日舉行「2024中華電信數位創新應用系列賽」記者會，今年系列賽包含「5G創新應用大賽暨5G加速器徵選活動」及「FunPark 創意說故事數位繪本創作大賽」二項賽事，總獎金高達237萬元。

中華電信「5G創新應用大賽暨5G加速器徵選活動」已於5月6日起開放線上報名，賽事領域包含智慧文化、智慧製造、智慧醫療、智慧環境、智慧生活、智慧交通整合六大主題，總獎金達160萬元。

因應AI（人工智慧）時代來臨，中華電信積極將AI技術創新應用納入發展策略中，致力推動技術與產業的深度融合，鼓勵數位人才將5G與AI技術相結合，探索並創造出更多新穎的應用服務，滿足不斷變化的市場需求，引領產業創新潮流，為各行各業帶來更多的智慧解決方案，從而實現技術和商業價值的雙重突破。

「第12屆FunPark創意說故事數位繪本創作大賽」今年也擴大參賽規模，不再設限學童們參與，將參賽年齡擴展至15歲以上，廣徵全民加入繪本創作競賽行列，特別新增短片創作類並加入專業組，發掘台灣影視創作人才，讓有志於童書與兒童影視創作的潛力創作者能被看見、被發掘、被培育，進一步活絡兒少數位出版與影視創作市場。

郭水義指出，「AI時代來臨，今年著重以5G及AI結合的創新應用，中華電信期待激發數位人才創意，並善用數位科技創造全新應用內容，從鼓勵創意創新，到商機媒合、創業培育、加速商機落地等，發掘更多優秀的作品，為民眾帶來更多的創新成果和服務，展現台灣創意能量。」

5G 中華電信

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