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因應AI浪潮 施振榮鼓勵非理工人才掌握應用契機

中央社／ 台北19日電

面對AI技術發展，宏碁集團創辦人施振榮表示，台灣在晶片製造和IC設計已有足夠量能，但仍需要更積極推廣應用層面，包含建立示範場域、資料系統等，尤其可將智慧醫療、智慧製造、智慧農業等應用推廣到國際。

此外，施振榮也鼓勵非理工人才掌握AI帶來的契機，在台灣就近找到應用場域，同時思考國際化的機會，創造比較高的價值。

施振榮今天以榮譽大使身分出席Go Green withTaiwan全球徵案活動，暢談能源轉型議題。他表示，隨著AI產業發展，電力需求將增加，台灣作為AI王國，一定要解決電的問題，同時也應該不斷思考研發省電技術。

施振榮表示，台灣的晶片製造能力在全世界占有絕對優勢，IC設計產業也有很多量能，不過在應用端應該要有更多元發展，「台灣應該要更積極」，包含建立示範場域、資料系統等，創造真正有價值的新興應用。

他說，「只要大家動員起來，應該有很大的希望，對世界產生重大的影響」。

談及AI發展的基礎建設，施振榮表示，台灣與許多國際大廠合作，開發軟硬體平台，但各行各業應該要更積極擴展相關技術應用，像是台灣比較強勢的領域，包括智慧醫療、智慧製造、智慧農業等，並將AI應用推廣到國際，「這是我們要努力的方向」。

隨著AI趨勢發展，施振榮表示，現在整個IC產業動員起來，台灣理工人才已經是世界級，非理工的人才更應該掌握AI帶來的契機，在台灣就近找到應用場域，同時思考國際化的機會，如此一來，才能創造比較高的價值。

AI IC設計 施振榮

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