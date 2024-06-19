中華電創新賽孵小金雞 郭水義：東南亞投資基金助陣

中華電信舉辦「數位創新應用系列賽」，提供3大資源孵育新創，聚焦AI應用，輝達首度成為評審之一。郭水義透露，除了「中華數位文創基金」，也將透過東南亞科技投資基金，發掘東南亞與台灣新創商機。

中華電信扶植國內數位科技產業發展與培育數位文創人才，舉辦「中華電信數位創新應用系列賽」，至今已邁向第22年，提供國小孩童與大專院校學生、社會人士發揮創意的舞台，累積超過200萬人次參加。

「2024中華電信數位創新應用系列賽」有包含「5G創新應用大賽暨5G加速器徵選活動」及「FunPark 創意說故事數位繪本創作大賽」兩項賽事，總獎金達新台幣237萬元，並提供新創團隊創業培育資源。

因應AI時代來臨，中華電信將AI技術的創新應用納入其發展策略中，鼓勵數位人才將5G與AI技術相結合，創造出更多新應用服務。

輝達全球副總裁暨台灣區總經理邱麗孟今天出席擔任貴賓致詞，她表示，輝達會派員擔任本屆新創大賽評審，希望能夠參與幫助台灣。

中華電信董事長郭水義表示，隨著AI時代來臨，今年聚焦以5G及AI結合的創新應用，期待能為台灣培養獨角獸般的潛力新創；中華電積極孵化轉投資艦隊，已有多個孵育大金雞的成功案例，包括中華精測、是方電訊、勤崴國際等，近期也有中華資安及資拓宏宇等計劃掛牌。

郭水義指出，中華電於16年前就看好並投資KKBOX，支持正派合法的內容平台業者，也支持新的科技與商業模式，即使這些年在國際平台大軍壓境下，KKBOX在國際都有亮眼表現，認為近期母公司科科科技的掛牌風波只是插曲，不算什麼挫折，中華電的眼光是對的，會全力支持，相信未來一定會順利完成掛牌。

中華電指出，將透過3大步驟提供新創資源協助，第一是提供資金、取得部份股權；第二是提供中華電信的企業場域與通路，與新創業者合作把好的創新應用，推向消費者和客戶；第三是尋找含金量高的技術，提供中華電平台研發對接，共同加速研發。

此外，他表示，中華電信先前針對AI公司iKala（愛卡拉）宣布完成B+輪募資，也看好和Gogolook未來有更多的創新應用合作，中華電不斷從底部發掘新創，讓「源源不斷火種燃燒，最終會有大火炬出現」，成為中華電重要合作夥伴，中華電透過基金投資的新創至少已超過50家。

郭水義透露，除了先前宣布中華電將攜手文策院籌組的「中華數位文創基金」，由中華電主導，打造台流影視進軍國際外，也將透過由台衫投資主導成立的東南亞科技基金，發掘東南亞、台灣新創科技團隊，鼓勵雙邊交流，把台灣成功經驗帶去的東南亞，把東南亞成功實例帶向全世界，中華電將成為幕後推動力量，目標募集達到30億元的資金規模，中華電預計占最大比例達30%。

此外，郭水義今天上午拜會數位部，表達對於數位發展三支箭「打詐、數位韌性、數位經濟」等任務的支持。