快訊

一生摯愛車禍離世…他曾想找黑道報復 因1句話轉念「放下」圓亡妻夢

住處搜出火藥！孫安佐晚間移送地檢 全程目光空洞、不發一語

罕見！大陸廣汽本田大裁員 傳資遣費太優渥「員工搶爆了」

中華電、台灣大擁抱AI 擴大與輝達合作

中央社／ 台北19日電
輝達（NVIDIA）。美聯社
輝達（NVIDIA）。美聯社

輝達（NVIDIA）市值躍居全球之冠，輝達台灣區總經理邱麗孟表示，中華電一直是好夥伴，雙方已討論未來合作方向，包括AI、微服務、數位孿生等；台灣大也宣布深化與NVIDIA的夥伴關係，推出繪圖運算傳遞網路服務（GDN）。

人工智慧（AI）帶動產業革命發展，全球處於科技擴張的新時代，台灣成為全球AI革命的焦點。中華電信與台灣大今天不約而同透露與輝達擴大合作的訊息。

中華電信今天舉辦「中華電信數位創新應用系列賽」宣告記者會，強調扶植國內數位科技產業發展與培育數位文創人才。

輝達全球副總裁暨台灣區總經理邱麗孟今天出席致詞，她表示，中華電信一直是輝達的「好夥伴」，雙方也討論未來合作方向，包括AI、微服務、數位孿生等，輝達也會派員擔任本屆創新大賽評審，希望能夠參與幫助台灣。

輝達執行長黃仁勳在台北國際電腦展（COMPUTEX）期間宴請供應鏈夥伴，中華電董事長郭水義、總經理林昭陽都是座上賓。

郭水義表示，未來繪圖處理器（GPU）會應用在各行各業中；對中華電而言，算法算力到位後，中華電研究院共同推動的全光化傳輸網路模組也需要更強的GPU，相信輝達是跑在最前面，能帶動更多CP值更高的創新應用，各項服務都會有顛覆性改變影響。

談及與輝達的合作，林昭陽表示，中華電積極發展生成式AI，已和輝達購買一台DGX H100，中華電去年成立AI 2.0企業策略，推動6個觸媒計畫，涵蓋智慧客服、CODE生成、智慧KM等，試著打造AI工廠，發展各種垂直應用，初步在中華電內部場域使用，試驗成功後，也可以給外部企業客戶、政府客戶來使用。

他表示，中華電信將與NVIDIA的Omniverse數位孿生平台合作，利用該平台預先模擬網路建設和IDC數據中心的機櫃設計，從而提升規劃施作時的速度和品質。

中華電將和輝達有人才交流培訓上的合作，呼應政府打造AI科技島的決心，讓台灣除了有台積電AI晶片和供應鏈之外，也有擴充軟體應用層面的能量。

台灣大哥大今天則透過新聞稿宣布，與NVIDIA為長期合作夥伴，將深化夥伴關係，不僅共同合作的GeForce NOW雲端遊戲服務，將在下半年度升級全新服務主機，雙方更將合力推出最新的繪圖運算傳遞網路服務（GDN）。

GDN已於130國家推出，運用NVIDIA的全球雲端到邊緣的串流基礎架構。台灣大哥大總經理林之晨表示，台灣大哥大進一步與NVIDIA合作，掌握AI商機，推出GDN繪圖運算傳遞網路服務，提供更順暢、高度擬真的3D互動式體驗，可運用在雲端遊戲等娛樂內容、設計與製造產業、人工智慧與機器學習等眾多領域。

遠傳電信近年也積極將AI應用導入客戶服務，包括在friDay影音導入AI選片，推升觀看次數及觀影時間；friDay購物也透過導入AI，推動業績成長。遠傳來自個人用戶的購物、影音及電信帳單代收成長亮眼，去年購物行動商務年增14%，維持雙位數成長。

AI 中華電信 輝達

延伸閱讀

輝達市值破3.3兆美元稱王 6大驚人紀錄曝光

美股重量級ETF將增加Nvidia權重…有望灌進百億美元！ 達人：00830很有機會被抬轎

Nvidia能漲多高？最看漲分析師說再衝50％ 指出魅力所在

從零件小廠到AI巨擘 輝達再寫驚人歷史

相關新聞

分析指 陸晶圓代工產能吃緊恐延續到年底

市場研究機構集邦科技（TrendForce）最新調查顯示，大陸「618」促銷節、下半年智慧手機新機發表及年底銷售旺季的預...

首季個人電腦市場優於預期 IDC：商用市場由負轉正

根據IDC最新全球個人運算裝置季度追蹤報告(Worldwide Quarterly Personal Computing...

訊連股東會／黃肇雄：AI PC 未來1、2年將迎來商機大爆發

軟體大廠訊連（5203）日前在電腦展上，攜手合作夥伴英特爾（intel）展示旗下Promeo及威力導演365等蘊含邊緣運...

26家AI關鍵上下游廠商在這 侯友宜：驅動新北變AI基礎城

AI趨勢正熱，各縣市也積極爭取輝達來設廠。新北市長侯友宜指出，新北有26家AI上下游廠商，及製造資通訊核心產業，將驅動新...

訊連股東會／董座黃肇雄：軟體公司未來沒有 AI 就難有大成長

數位創意軟體商訊連（5203）董事長黃肇雄19日指出，AI現在已經不只是一個功能，而是能幫助使用者達成「從無到有」的技術...

詹宏志：網家市場價值被低估 倉庫負擔今年減輕

電商集團PChome網路家庭今天召開股東常會，董事長詹宏志說，成本收斂和子公司獲利貢獻，是網家今年第1季虧損大幅減少的主...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。