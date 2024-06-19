中華電、台灣大擁抱AI 擴大與輝達合作

輝達（NVIDIA）市值躍居全球之冠，輝達台灣區總經理邱麗孟表示，中華電一直是好夥伴，雙方已討論未來合作方向，包括AI、微服務、數位孿生等；台灣大也宣布深化與NVIDIA的夥伴關係，推出繪圖運算傳遞網路服務（GDN）。

人工智慧（AI）帶動產業革命發展，全球處於科技擴張的新時代，台灣成為全球AI革命的焦點。中華電信與台灣大今天不約而同透露與輝達擴大合作的訊息。

中華電信今天舉辦「中華電信數位創新應用系列賽」宣告記者會，強調扶植國內數位科技產業發展與培育數位文創人才。

輝達全球副總裁暨台灣區總經理邱麗孟今天出席致詞，她表示，中華電信一直是輝達的「好夥伴」，雙方也討論未來合作方向，包括AI、微服務、數位孿生等，輝達也會派員擔任本屆創新大賽評審，希望能夠參與幫助台灣。

輝達執行長黃仁勳在台北國際電腦展（COMPUTEX）期間宴請供應鏈夥伴，中華電董事長郭水義、總經理林昭陽都是座上賓。

郭水義表示，未來繪圖處理器（GPU）會應用在各行各業中；對中華電而言，算法算力到位後，中華電研究院共同推動的全光化傳輸網路模組也需要更強的GPU，相信輝達是跑在最前面，能帶動更多CP值更高的創新應用，各項服務都會有顛覆性改變影響。

談及與輝達的合作，林昭陽表示，中華電積極發展生成式AI，已和輝達購買一台DGX H100，中華電去年成立AI 2.0企業策略，推動6個觸媒計畫，涵蓋智慧客服、CODE生成、智慧KM等，試著打造AI工廠，發展各種垂直應用，初步在中華電內部場域使用，試驗成功後，也可以給外部企業客戶、政府客戶來使用。

他表示，中華電信將與NVIDIA的Omniverse數位孿生平台合作，利用該平台預先模擬網路建設和IDC數據中心的機櫃設計，從而提升規劃施作時的速度和品質。

中華電將和輝達有人才交流培訓上的合作，呼應政府打造AI科技島的決心，讓台灣除了有台積電AI晶片和供應鏈之外，也有擴充軟體應用層面的能量。

台灣大哥大今天則透過新聞稿宣布，與NVIDIA為長期合作夥伴，將深化夥伴關係，不僅共同合作的GeForce NOW雲端遊戲服務，將在下半年度升級全新服務主機，雙方更將合力推出最新的繪圖運算傳遞網路服務（GDN）。

GDN已於130國家推出，運用NVIDIA的全球雲端到邊緣的串流基礎架構。台灣大哥大總經理林之晨表示，台灣大哥大進一步與NVIDIA合作，掌握AI商機，推出GDN繪圖運算傳遞網路服務，提供更順暢、高度擬真的3D互動式體驗，可運用在雲端遊戲等娛樂內容、設計與製造產業、人工智慧與機器學習等眾多領域。

遠傳電信近年也積極將AI應用導入客戶服務，包括在friDay影音導入AI選片，推升觀看次數及觀影時間；friDay購物也透過導入AI，推動業績成長。遠傳來自個人用戶的購物、影音及電信帳單代收成長亮眼，去年購物行動商務年增14%，維持雙位數成長。