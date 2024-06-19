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影／陳其宏：佳世達集團2024年醫療產業總收入將突破300億元

經濟日報／ 記者李珣瑛／台北即時報導
工研院19日與佳世達集團簽署策略夥伴協議書，結合工研院的醫材研發能量，以及佳世達集團的供應鏈優勢，共同打造生醫創新跨域合作平台，協助國內生醫產業，建構臺灣下一座護國群山。左起：工研院副總暨生醫與醫材研究所所長莊曜宇、工研院院長劉文雄、佳世達集團董事長陳其宏。記者李珣瑛／攝影
工研院19日與佳世達集團簽署策略夥伴協議書，結合工研院的醫材研發能量，以及佳世達集團的供應鏈優勢，共同打造生醫創新跨域合作平台，協助國內生醫產業，建構臺灣下一座護國群山。左起：工研院副總暨生醫與醫材研究所所長莊曜宇、工研院院長劉文雄、佳世達集團董事長陳其宏。記者李珣瑛／攝影

佳世達（2352）集團董事長陳其宏19日表示，集團2023年醫療產業總收入達252億元，展望今年肯定會突破300億元大關。他並表示，集團旗下的明基醫院已有南京、蘇州及廣西貴港三家醫院，並於今年3月遞交香港聯合交易所主板上市申請文件。

陳其宏今天出席工研院舉辦「跨域生醫 卓越25」記者會，並在工研院院長劉文雄見證下，與工研院副總暨生醫與醫材研究所所長莊曜宇簽署策略夥伴協議書，雙方將結合工研院25年來累積厚實的生醫研發能量，以及佳世達集團橫跨資通訊、醫療、智慧解決方案及網通領域的供應鏈優勢，共同打造生醫創新跨域合作平台協助國內生醫新創，建構「新創大艦隊」。

陳其宏表示，工研院是國內產業的重要推手，孕育半導體護國群山，更讓世界看到臺灣半導體產業領先成果。而佳世達有很好的量產、取證、販賣的經驗，攜手工研院研發能量強強聯手，共同推動臺灣下一座護國群山。

臺大醫院院長吳明賢指出，現在是AI醫療文藝復興運動，藉由醫療AI的導入，工程師、醫師強強聯手，打造下一波的護國群山，解決高齡化帶來龐大的醫療照護人力不足的負擔。他說，過去觀念醫療是志業、但現在健康已是產業，透過各界合作可以打造下一座護國群山，也解決醫療不平權問題，讓將來全球每個人都可以獲得很好的醫療品質照護，達到健康人權重要目的。

寬量國際創辦人暨執行長李鴻基表示，從2020年起，臺灣生技指數是全世界生技指數第一名，戰勝美國那斯達克指數生技指數。他認為，臺灣在生醫產業有很大的契機，也別忘了善用資本的力量。

長庚醫療財團法人決策委員會主任委員程文俊指出，工研院是臺灣奠定生醫產業基礎的機構。臺灣必須建立臺灣醫療艦隊，到國際市場打世界盃，生醫就是臺灣的優勢，預祝臺灣另一座護國群山即將起飛。

工研院19日舉辦「跨域生醫 卓越25」記者會，慶祝工研院生醫與醫材研究所25周年，展示生醫所在研發、產業合作等多項領域的的里程碑，期盼攜手產業共同建構臺灣完善的生醫產業生態圈。左起：工研院副總暨行銷長林佳蓉、長庚醫療財團法人決策委員會主委程文俊、臺大醫院院長吳明賢、工研院副總暨生醫與醫材研究所所長莊曜宇、工研院院長劉文雄、佳世達集團董事長陳其宏、寬量國際創辦人暨執行長李鴻基、中華開發資本大健康事業群總負責人何俊輝、佳世達集團醫療事業群總經理黃士修。記者李珣瑛／攝影
工研院19日舉辦「跨域生醫 卓越25」記者會，慶祝工研院生醫與醫材研究所25周年，展示生醫所在研發、產業合作等多項領域的的里程碑，期盼攜手產業共同建構臺灣完善的生醫產業生態圈。左起：工研院副總暨行銷長林佳蓉、長庚醫療財團法人決策委員會主委程文俊、臺大醫院院長吳明賢、工研院副總暨生醫與醫材研究所所長莊曜宇、工研院院長劉文雄、佳世達集團董事長陳其宏、寬量國際創辦人暨執行長李鴻基、中華開發資本大健康事業群總負責人何俊輝、佳世達集團醫療事業群總經理黃士修。記者李珣瑛／攝影

佳世達 工研院 陳其宏

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