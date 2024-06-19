影／陳其宏：佳世達集團2024年醫療產業總收入將突破300億元

佳世達（2352）集團董事長陳其宏19日表示，集團2023年醫療產業總收入達252億元，展望今年肯定會突破300億元大關。他並表示，集團旗下的明基醫院已有南京、蘇州及廣西貴港三家醫院，並於今年3月遞交香港聯合交易所主板上市申請文件。

陳其宏今天出席工研院舉辦「跨域生醫 卓越25」記者會，並在工研院院長劉文雄見證下，與工研院副總暨生醫與醫材研究所所長莊曜宇簽署策略夥伴協議書，雙方將結合工研院25年來累積厚實的生醫研發能量，以及佳世達集團橫跨資通訊、醫療、智慧解決方案及網通領域的供應鏈優勢，共同打造生醫創新跨域合作平台協助國內生醫新創，建構「新創大艦隊」。

陳其宏表示，工研院是國內產業的重要推手，孕育半導體護國群山，更讓世界看到臺灣半導體產業領先成果。而佳世達有很好的量產、取證、販賣的經驗，攜手工研院研發能量強強聯手，共同推動臺灣下一座護國群山。

臺大醫院院長吳明賢指出，現在是AI醫療文藝復興運動，藉由醫療AI的導入，工程師、醫師強強聯手，打造下一波的護國群山，解決高齡化帶來龐大的醫療照護人力不足的負擔。他說，過去觀念醫療是志業、但現在健康已是產業，透過各界合作可以打造下一座護國群山，也解決醫療不平權問題，讓將來全球每個人都可以獲得很好的醫療品質照護，達到健康人權重要目的。

寬量國際創辦人暨執行長李鴻基表示，從2020年起，臺灣生技指數是全世界生技指數第一名，戰勝美國那斯達克指數生技指數。他認為，臺灣在生醫產業有很大的契機，也別忘了善用資本的力量。