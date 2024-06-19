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佳世達陳其宏：今年醫療營收將破300億元 將挾通路優勢朝新藥布局

經濟日報／ 記者林薏茹／台北即時報導
佳世達董事長陳其宏。林薏茹／攝影
佳世達董事長陳其宏。林薏茹／攝影

佳世達（2352）集團董事長陳其宏19日表示，今年醫療事業營收肯定會突破300億元，達到有影響力的經營規模，隨著丁丁藥局今年順利上櫃，未來在藥局通路的布局也會更積極，每年醫療事業成長速度會愈來愈快，也將挾通路優勢，朝新藥布局。

陳其宏表示，過去幾年在醫療產業「通路先行」的策略，已有好成績，佳世達應該是少數從資通訊產業跨入醫療業，仍能獲利的企業。

佳世達去年醫療事業營收約250億元，陳其宏指出，一個事業要形成有影響力的量體，至少要達到10億美元規模，醫療事業只差一點點就會達陣，今年肯定會突破300億元，一旦突破10億美元的門檻，跨入下個里程碑的速度就會更快。

陳其宏說，今年丁丁藥局順利上櫃，接下來佳世達藥局通路布局會更積極，加上醫院、醫療器材業務，醫療大艦隊等醫療事業成長速度將愈來愈快，希望下半年就會有好消息。

陳其宏並透露，過去較少著墨「藥」的部分，未來朝新藥布局機會很大，各方面新藥都有機會切入，包括眼科、牙科醫療設備等，集團都有在做，最重要的是開發有價值的新藥，也不排斥開發學名藥，透過佳世達的連鎖藥局體系銷售。

工研院19日宣布與佳世達集團強強聯手，結合工研院的生醫研發能量，及佳世達供應鏈優勢，共同打造生醫創新跨域合作平台，協助國內生醫新創建構「新創大艦隊」。

陳其宏指出，佳世達過醫療事業從通路先行，建立良好的通路基礎，工研院在醫藥方面有許多進展與研發創意突破，加上再生醫療法也三讀通過，未來雙方將強強聯手，共同跨入下個里程碑。

佳世達 布局 陳其宏

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