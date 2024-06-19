影／工研生醫25周年慶 攜手佳世達擴大生醫創新跨域合作平台

工研院19日舉辦「跨域生醫 卓越25」記者會，展示生醫所在「創新發明」、「聚落聯盟」、「產業化成果」、「國際榮耀」四項領域上的里程碑，在慶祝工研生醫25周年之際，在場貴賓肯定工研院過去是半導體護國群山的孵化器，現在更是生醫產業的重要推手，以研發鏈結產業及醫療機構，期望打造健康產業的護國群山。同時，為呼應賴總統打造「健康臺灣」的願景，工研院更宣布與國內系統整合大廠「佳世達集團」強強聯手，在工研院院長劉文雄見證下，工研院副總暨生醫與醫材研究所所長莊曜宇、佳世達集團董事長陳其宏簽署策略夥伴協議書，結合工研院25年來累積厚實的生醫研發能量，以及佳世達集團橫跨資通訊、醫療、智慧解決方案及網通領域之供應鏈優勢，共同打造生醫創新跨域合作平台協助國內生醫新創，建構「新創大艦隊」。莊曜宇期許，在AI浪潮席捲全球之際，展望未來生醫所將以AI帶動研發，透過多領域產業合作，帶動智慧醫療新創成長，共同建構臺灣完善的生醫產業生態圈。

過去25年生醫所已在「創新發明」、「聚落聯盟」、「產業化成果」、「國際榮耀」四項領域上，樹立亮眼里程碑。在「創新發明」方面，例如推出「創新眼科CRDMO產業化服務平台」可一次鎖定6種眼科疾病及部位，快速協助業者研發眼藥。在「聚落聯盟」方面，2023年打造「生醫創新跨域合作平台」，掌握臨床需求，協助新創業者提升研發能量、導入資金動能，加快商品化並鏈結國際，已獲得中華開發資本、寬量國際等夥伴支持。在「產業化成果」方面，開發出全球首創「雙標靶」青光眼藥水以及「不須眼內注射」的濕式黃斑部病變藥水，已技術轉移給信力碩德，僅半年就進入新藥臨床試驗階段；「智慧射頻熱消融系統（iRFA）」則已技轉給仁寶電腦，取得臺、美上市許可。在「國際榮耀」方面，至今拿下五面「研發界奧斯卡獎」的全球百大科技研發獎（R&D 100 Awards），且擒獲「創新界奧斯卡獎」的愛迪生獎（Edison Awards ）6座獎盃，共有1金、3銀、2銅，其中降眼壓成效優於國際領先大廠的「創新雙標靶青光眼藥物」，今年為臺灣在眼科學創新（Ophthalmic Innovations）新藥領域，拿下第一面愛迪生獎金牌。

劉文雄表示，生醫產業與我們日常生活息息相關，無論是保健品、疫苗還是治病的藥方，都與生醫技術密不可分。因此工研院在1999年成立生醫工程中心，這是臺灣首座專注於生醫研發的中心。其成立不僅讓臺灣逐步重視生技產業，更是奠定了臺灣生技發展的基石。在過去25年工研院生醫領域致力於構建臺灣生技能量，鏈結產業擴大生醫生態鏈。今天更是喜上加喜，工研院與佳世達集團正式簽署策略夥伴協議，借重佳世達集團橫跨資通訊、醫療、智慧解決方案及行銷通路優勢，一起壯大「生醫創新跨域合作平台」，希望共同推動智慧醫療新創，產研攜手共同打造「健康臺灣」。

陳其宏表示，佳世達是臺灣唯一擁有大型綜合醫院的科技集團，深耕醫療事業將近20年，除了經營明基醫院之外，也看好醫療器材發展，逐步投入醫療耗材、口腔、聽力、血液透析、醫美產品、醫務管理和藥局通路，透過通路先行策略、大艦隊平台整合資源。工研院一直是國內產業的重要推手，孕育出台積電、帶來後續的護國群山，更讓世界看到臺灣半導體產業的領先成果。此次與工研院合作可謂是強強聯手，工研院有強大的技術能力，佳世達有很好的量產、取證、銷售的經驗，希望各領域共同合作，用生醫來推動臺灣下一座護國群山。

臺大醫院吳明賢院長表示，上任後推出三支箭政策，包括智慧醫療、精準健康、尖端醫療，是工研院生醫所研發能力的強項。半導體是臺灣護國群山，工研院則是護國群山的孵化器，而現在臺灣的天空很AI，其實臺灣發展AI四大要素都具備了，包括人才、資料、算力、法規，在智慧醫療、再生醫療、細胞治療等領域都有應用機會。現在是AI醫療文藝復興運動，藉由醫療AI的導入，讓工程師、醫師強強聯手，打造下一波的護國群山，更可解決高齡化帶來龐大的醫療照護人力不足的負擔。醫療是志業、但健康則可以發展成為產業。未來透過產官學密切合作，將可望繼半導體產業後，打造下一座護國群山，解決醫療不平權問題，讓未來全球每個人都可獲得很好的醫療品質照護，達到健康人權最重要的目的。

展望生醫所下個25年，莊曜宇表示，未來將以三大引擎積極大步前進。首先，以AI強化生醫研發，積極運用AI投入醫療服務、藥物與醫材開發。其次，將致力在生醫產業各領域建構臺廠生態系，串聯上中下游供應鏈，加速相關醫療技術落地，提升精準健康產業的跨域創新。第三，將深化醫療臨床合作，已和20多家醫療院所與重點醫學中心鏈結，並展開多方領域的研發合作，期盼藉此加快精準醫療科技應用腳步。