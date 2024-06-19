施振榮：期許台灣成為能源科技輸出國

「Go Green with Taiwan」全球徵案活動開跑，宏碁集團創辦人施振榮以榮譽大使身分出席，他以自身投入電動物流車和零碳排船等技術研發為例，期許台灣轉變成為能源科技的輸出國，對世界做出具體貢獻。

經濟部國際貿易署長江文若、外貿協會董事長黃志芳和施振榮等人今天出席「Go Green with Taiwan」全球徵案活動啟動記者會，共同宣布徵案活動開跑。

江文若致詞表示，隨著全球氣候變遷，發展綠色能源和永續經營非常重要，台灣綠色產業非常先進，軟硬體資源豐富，尤其是擁有充沛人才，對品質和技術的要求高，可以生產穩定、高附加價值的材料和產品，並提供解決方案。

江文若指出，台灣站在能源轉型的關鍵十字路口，邁向能源轉型的同時，也擴大開發再生能源，更重要的是爭取國際綠色能源商機，政府也協助國內外產業媒合，希望透過徵案提升台灣綠色產業的國際形象。

黃志芳表示，徵案活動的提案報名至8月31日止，前3名提案各可獲得獎金2萬美元，希望廣邀全球提案人發揮創意，結合台灣永續綠色產品及解決方案技術，讓台灣企業的綠能產品、解決方案為國際社會提供綠色轉型的關鍵技術。

今天活動的另一亮點是邀請施振榮擔任活動榮譽大使，他致詞表示，因應淨零轉型趨勢，這幾年深耕發展電動物流車和零碳排船，皆為台灣自主研發，透過系統整合設計，結合台灣關鍵零組件、綠能科技；希望台灣能從能源輸入國，轉變成為能源科技的輸出國，對世界做出具體貢獻。

關於零碳排船計畫，施振榮會後受訪透露，結合台灣氫能技術、可回收的太陽能系統，以及東元提供馬達、台塑提供碳纖原料等，規劃明年第1季下水，預計2026年開始交貨，目前已接獲印尼、帛琉、巴西和奈及利亞等國洽詢意願，未來將應用在交通、渡輪、醫療等領域。