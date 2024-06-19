是德科技副總羅太鈞：借助量測系統強化AI穩定性是未來課題

全球量測龍頭是德科技（Keysight Technologies Inc.）今 (19) 日舉行年度盛事「是德科技電子量測論壇」，台灣是德科技行銷處副總經理羅大鈞表示，因應AI趨勢，各雲端服務業者幾乎花費近99%的支出，集中布建AI硬體和基礎設備，卻忽略先行量測AI系統的穩定性和安全性，他 強調，業界已注意此失衡現家，將透過AI量測平台及工具，建構更完善的AI系統解決方案，這也意謂將為AI量測帶來潛在可觀的商機。

羅大鈞，AI系統未來肯定會持續快速成長，但硬體及基礎布建和量測的占比，應各占50%才是健康的狀態，他研判透過AI建構的量測平台，將會在短短幾年內拉升與AI硬體布建的占比，可能在短缺3年內，就會拉升相當高的比。

羅大鈞強調，AI掀起新一波的數位轉型及產業變革。AI、無線通訊及汽車創新於產業中相輔相成，在創造無限機遇的同時，亦帶來了前所未有的挑戰。為協助客戶快速部署此三大前瞻領域，是德科技開發了結合硬體、軟體和服務的解決方案，協助客戶將高品質、高效能的產品快速推向市場。」

羅大鈞引用根據市調機構 MarketsandMarkets 的調研數據指出 ，AI應用從晶片硬體發展至雲端服務，預估到2027年整體AI產值將達到4,070億美元，成為各項先進技術的關鍵驅動力。而資料中心也正將人工智慧 (AI) 和機器學習 (ML) 技術整合到其基礎架構中，以維持其競爭優勢。

羅大鈞進一步說為加速AI/ML網路基礎架構的設計和部署，是德科技推出更具擴展性、更整合的AI資料中心測試平台，協助AI/ML網路驗證和最佳化，並推動AI技術發展。該平台提供網路架構設計的基準測試、數據驗證、運算和網路通訊協定，且能精確模擬AI工作負載，簡化基準測試流程。該平台還支援多個AI測試引擎選擇，協助客戶以較低的成本實現大規模驗證和網路結構設計實驗。

此外，是德科技也利用無程式碼的數位孿生模型、AI和分析技術推出AI自動化軟體測試，可自動生成和執行測試過程。該軟體除了能提高開發人員的生產力外，其直觀且非侵入性的特色更可提供完整且精確的測試覆蓋範圍，涵蓋金融業、電子病歷及航空航太玻璃駕駛艙等多種市場，協助客戶加速推動創新產品進入市場。

今年是德科技電子量測論壇，邀請20位國內外頂尖專家深度解析AI、5G/6G及汽車創新領域的前沿技術、應用趨勢以及未來機會與挑戰外，也攜手產業夥伴展示超過20款解決方案，協助客戶在AI浪潮的推動下搶先掌握關鍵技術及市場動態，全方位實現創新布局。