施振榮：觀察國際趨勢和安全技術發展 核能值得討論

總統賴清德今天宣布成立3大委員會，宏碁集團創辦人施振榮表示，能源是產業發展的關鍵，面對氣候變遷挑戰更需集思廣義、形成共識。至於台灣是否應繼續使用核能，施振榮表示，觀察世界趨勢和安全技術發展，「（核能）是值得討論的一個項目」。

總統賴清德今天在就職滿月記者會上宣布成立3大委員會，包括「國家氣候變遷對策委員會」、「全社會防衛韌性委員會」、「健康台灣推動委員會」，其中「國家氣候變遷對策委員會」由行政院副院長鄭麗君、中研院院長廖俊智、和碩聯合科技董事長童子賢擔任副召集人。

關於童子賢出任國家氣候變遷對策委員會的副召集人一事，施振榮今天下午以活動榮譽大使身分出席「Go Green with Taiwan」全球徵案活動，並在會前受訪表示，能源是產業發展的關鍵，尤其現在朝向綠能發展，需要各界取得共識，做出最好的決策。

談及核能議題，施振榮表示，觀察世界大趨勢，G7認為核能是一種選項。媒體追問是否認為非核家園政策可行，他回應，「我沒有意見。」

對於AI發展將帶動用電量成長問題，施振榮表示，以台灣半導體科技發展量能，應該想辦法降低AI晶片的用電需求，目前雖然耗電量大，但仍有很多改善空間，未來隨著技術進步應該可以達成節能目標。

媒體詢問賴總統成立委員會對氣候變遷議題的影響，施振榮表示，這是一個大事情，需要集思廣義、形成共識，作為長期能源政策；至於核能是否應該繼續使用，他認為，在安全技術越來越進步的情況下，「（核能）是值得討論的一個項目」。

隨著AI產業發展，施振榮坦言，電力需求將增加，台灣作為AI王國，一定要解決電的問題，同時也應該不斷思考研發省電技術。

媒體詢問缺乏核能是否會造成台灣電力供應不足，施振榮表示，這需要專業計算，考量經濟發展、電源供應等，由專家精算後做出決定。