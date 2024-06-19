干擾槍、遮蔽器納入法規管理 須提出報告申請進口

國家通訊傳播委員會（NCC）今天進行「應經核准之電信管制射頻器材修正草案」討論案，此案仍續行審議。NCC表示，此案的重點是將干擾槍、遮蔽器、海上倖存者定位裝置（MSLD）等裝置從過去的專案進口，改為列入法規納管的應經核准項目。NCC表示，申請者主要是以關鍵基礎設施機構為主，將來須提出營運需求計畫，辦理進口。

NCC表示，近年來無人機使用日益頻繁，甚至也有軍事機構被無人機騷擾，或是有些機敏設施需要屏障。而「應經核准之電信管制射頻器材項目，自2007年中旬公告後多年未檢討，射頻器材目前種類、項目日漸增多，因此進行檢討、將部分新興的射頻器材列入管理。

其中在干擾槍、遮蔽器等部分，過去關鍵基礎設施機構都是以專案申請進口，雖然同意但無法可循，在修法後將列為應核准項目，相關申請單位須提出申請說明才能進口，並依法接受管理。另外若草案通過，將無線充電器、非隨插即用之無線射頻模組及2.4 至2.4835 GHz跳頻系統之產品，可望鬆綁無線滑鼠、鍵盤喇叭、耳機、自拍器、 尋物器、觸控筆、群組通話器等射頻器材，列為免經許可項目。