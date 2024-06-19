快訊

「青鳥」不畏大雨 穿上雨衣立院外表達訴求

逼學生讓座給阿嬤…白髮翁遭婦嗆 公車司機不忍了廣播「1句話」

雨彈升級雨區擴大！12縣市豪大雨特報 一路下到晚上

晶圓代工景氣谷底已過 集邦：先進製程下半年滿載

中央社／ 新竹19日電

集邦科技表示，晶圓代工景氣谷底已過，不過先進製程與成熟製程市況不同調，3奈米和5奈米先進製程下半年產能將滿載，成熟製程下半年產能利用率約70%至80%，並未出現緊缺的狀況。

集邦科技今天發布晶圓代工市況的看法，在下半年智慧手機新機發表及年底銷售旺季的預期心理帶動下，供應鏈啟動庫存回補，對晶圓代工產能帶來正面影響，景氣谷底已過。

集邦科技指出，受惠國產化趨勢，中國晶圓代工產能快速復甦，部分製程產能已滿載，因下半年將步入傳統備貨旺季，加上美國管制措施影響，產能可能吃緊到年底，代工價格有機會止跌回升。

目前以影像感測器（CIS）代工價格較具補漲機會，集邦科技表示，因市場並未全面回溫，即便特定製程價格可能補漲，仍難以回到疫情期間的水準。

集邦科技指出，台灣晶圓代工廠受惠客戶轉單，下半年產能利用率可望提升，但成熟製程需求依然相對疲弱，預期產能利用率將落在70%至80%水準，並未出現緊缺情況。

受惠人工智慧及高階智慧手機新機效益，集邦科技預期，3奈米及5奈米等先進製程下半年產能將滿載，為緩解海外擴廠及電費漲價等壓力，台積電可能調漲先進製程價格。

集邦科技表示，2025年全球將有不少新增產能釋出，如台積電熊本廠、力積電的銅鑼廠、中芯的北京和上海新廠等，預期成熟製程競爭仍將激烈，並可能影響未來議價空間。

台積電 奈米 晶圓代工廠

延伸閱讀

研調：晶圓代工市況冷熱分明 台廠僅先進製程醞釀漲價

台積電登高一呼 台股狂漲452點收23209點創高

台積電（2330）大漲沒什麼好羨慕！ 肥羊「金控擁百年壽命」：中信金（2891）也很驚人

台積電股價收盤再創新高 達981元新天價

相關新聞

分析指 陸晶圓代工產能吃緊恐延續到年底

市場研究機構集邦科技（TrendForce）最新調查顯示，大陸「618」促銷節、下半年智慧手機新機發表及年底銷售旺季的預...

26家AI關鍵上下游廠商在這 侯友宜：驅動新北變AI基礎城

AI趨勢正熱，各縣市也積極爭取輝達來設廠。新北市長侯友宜指出，新北有26家AI上下游廠商，及製造資通訊核心產業，將驅動新...

首季個人電腦市場優於預期 IDC：商用市場由負轉正

根據IDC最新全球個人運算裝置季度追蹤報告(Worldwide Quarterly Personal Computing...

訊連股東會／黃肇雄：AI PC 未來1、2年將迎來商機大爆發

軟體大廠訊連（5203）日前在電腦展上，攜手合作夥伴英特爾（intel）展示旗下Promeo及威力導演365等蘊含邊緣運...

訊連股東會／董座黃肇雄：軟體公司未來沒有 AI 就難有大成長

數位創意軟體商訊連（5203）董事長黃肇雄19日指出，AI現在已經不只是一個功能，而是能幫助使用者達成「從無到有」的技術...

詹宏志：網家市場價值被低估 倉庫負擔今年減輕

電商集團PChome網路家庭今天召開股東常會，董事長詹宏志說，成本收斂和子公司獲利貢獻，是網家今年第1季虧損大幅減少的主...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。