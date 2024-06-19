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股東抱怨虧損 詹宏志坦言酷澎折價競爭短期無解

中央社／ 台北19日電

電商集團PChome網路家庭今天召開股東常會，股東抱怨網家虧損連連，不知何時能獲利。網家董事長詹宏志表示，「獲利這件事，我們跟大家一樣很著急」，對於做得更好的業者，網家會努力學習，並強調網家沒有任何裁員計畫。

詹宏志坦言，網家現在面臨的競爭者，有些公司現在是獲客階段，完全不需要獲利，用幾億美元的金額補貼；網家完全沒有相同條件，「我們每少一分錢，價值就會減損，這是現實情況。」

股東追問韓國電商巨擘酷澎（Coupang）來台競爭，網家如何因應，詹宏志表示，這次影響比之前蝦皮來台更小，但不代表網家有類似經驗就有解法。國際廠商來台，在獲客階段完全可以用負毛利營運，這是台灣的課題，對同業富邦媒也一樣嚴重。

詹宏志分析，酷澎的策略是先取得市場地位後，再慢慢修正，過去在韓國發展也是如此。對於酷澎折價銷售這件事，網家短期內的確沒有解法，只能選擇性在某些商品跟進價格，但不能全面跟進，否則會損失慘重。

他強調，以酷澎現在的低價策略，供應商也很難一直配合，今年上半年感受到影響有減弱一些，雖然酷澎準備很多資金來台灣發展，但可能因為品項涵蓋面還沒有很大，比較聚焦某些範圍的商品類別。

談到倉庫布局，詹宏志說，網家現在超過60%以上商品從A7自動化倉庫出貨，未來占比會更高，不過無法完全用自動化倉庫解決所有問題，還是需要部分人工倉。隨著A7倉庫效能不斷提升，對其他倉庫的需求會降低，網家會陸續讓部分人工倉退場，減少成本。

他也提到，電商毛利非常緊，對3C產品影響更大，因為3C本來毛利就較低。網家策略很清楚，再低的毛利都要賺錢，「要賠錢別人先賠」，電商要有規模經濟，網家不會停止擴張，需要在維持毛利的同時，努力進行更大的擴張。

針對子公司上市櫃計畫，詹宏志說，網家原則上都支持，確實有一些子公司，已經設定目標如火如荼接洽與進行，但目前沒有進度可以公布。

對於酷澎低價競爭，網家執行長張瑜珊表示，網家與品牌商合作還是有一定的默契，品牌商會重視品牌價值，對於價格過低的合作可能有疑慮。網家在百貨品類方面除了新開發廠商，也要找回曾合作但流失的廠商，重建供應商關係。

談到下半年營運，詹宏志樂觀看待AI PC（人工智慧個人電腦）將帶動換機潮，但因為是全新產品類別，消費者也會觀望，看看第一批用戶成效。目前AIPC在應用上有多大用處，還看不出來，「大多是話題多於實質」。

網家 詹宏志 電商

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