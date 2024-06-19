西門子推新品 簡化先進 SoC AI 加速器開發

西門子數位工業軟體近日推出Catapult AI NN軟體，可幫助神經網路加速器在特殊應用積體電路（ASIC）和系統級晶片（SoC）上進行高階合成（HLS）。Catapult AI NN是一款全面的解決方案，可對AI架構進行神經網路描述，再將其轉換為C++程式碼，並合成為Verilog或 VHDL語言的RTL加速器，以在矽晶中實作。

Catapult AI NN整合了用於機器學習硬體加速的開源套件hls4ml，並整合西門子用於高階合成的Catapult HLS軟體。Catapult AI NN由西門子與美國能源實驗室部門Fermilab及hls4ml的其他主要貢獻者合作開發，能滿足機器學習加速器設計對客製化矽晶功耗、效能和面積（PPA）的獨特要求。

西門子數位工業軟體副總裁暨高階設計、驗證與能效總經理Mo Movahed表示，無論是神經網路模型的交付流程，或是將此模型手動轉成硬體實作，效率都非常低，且耗時、容易出錯，尤其是建立和驗證為特定功耗、效能和面積量身打造的硬體加速器變體時。

透過令科學家和AI專家徹底善用業界標準的AI架構（例如神經網路模型設計），並將這些模型完美合成至針對功耗、效能和面積（PPA）進行過最佳化的硬體設計中，我們為AI和機器學習軟體工程師開創了前所未有的可能性。西門子新的Catapult AI NN解決方案，使開發人員能在軟體開發期間同時進行神經網路模型的自動化和實作，使PPA達到最佳表現，為AI開發的效率與創新開創新的紀元。