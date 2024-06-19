首季個人電腦市場優於預期 IDC：商用市場由負轉正

根據IDC最新全球個人運算裝置季度追蹤報告(Worldwide Quarterly Personal Computing Device Tracker)中統計，2024年第一季臺灣個人電腦（包含桌上型/筆記型電腦/工作站）出貨量優於預期，達到48.9萬台，與2023年同期相比下滑2.9%。

儘管家用PC仍然顯示年對年衰退5.4%，在大型專案與通路備貨的挹注下，商用PC逆勢呈現2.1%年對年成長，結束自2022年第四季以來的頹勢，其中商用筆記型電腦更是連續兩季年對年成長。

IDC資深市場分析師劉伊菡表示，疫情過後PC庫存水位過高問題已經逐漸緩解，市場需求也在漸漸恢復當中，雖然2024年上半年整體PC市場仍將年對年下滑3.3%，預期下半年在各品牌陸續推出AI PC新機的帶動下，整體PC市場可以由負轉正，與同期相比成長1.2%。