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訊連股東會／黃肇雄：AI PC 未來1、2年將迎來商機大爆發

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
訊連19日召開股東會。記者吳康瑋／攝影
訊連19日召開股東會。記者吳康瑋／攝影

軟體大廠訊連（5203）日前在電腦展上，攜手合作夥伴英特爾（intel）展示旗下Promeo及威力導演365等蘊含邊緣運算技術的產品，並向眾人展現了自身在生成式AI領域的潛力，而董事長黃肇雄19日透露，未來AI PC是一個很大的市場，而訊連在過去數十年間，一直都有跟英特爾密切的合作，並針對他們的硬體來做優化，這是我們很大的優勢，自己也看好AI PC市場在未來一兩年後，將迎來商機的爆發，並產生更多的機會及新商機。

黃肇雄指出，目前來看訊連已經比大部分的軟體公司還要有競爭力，這也是我們與英特爾這20年來合作的成果，事實上並非現在任何人將軟體導入到英特爾的AI PC上就都能順利運作，因為上面還搭載著許多特殊指令，我們不只是稍做部分優化而已，而是耗費長時間的努力，進行完整的「深度優化」工作。

黃肇雄坦言，這20年來我們不管是面對PC廠商、還是晶片廠商，我們都是採取「深度優化」的方式，而一開始別人可能以為我們的優化與一般軟體公司的優化一樣，不過兩者其實並不相同，事實上我們不只是讓系統能跑就好，而是想辦法將能提供的優化功能做到最好為目標，不只速度快上一兩倍、整體品質也更加精細、穩定，而這也就是我們的優勢。

不過他坦言，目前與英特爾AI PC 合作的產品，運算的速度距離微軟所要求的目標還有點距離，不過英特爾接下來下一個全新的AI PC產品，就可以達標，而我們也會有相對應的合作跟功能搭配出來，預計最快第三季季底登場，而針對AI PC產品的定價策略？黃肇雄表示，訊連在這方面其實沒有制定特殊的訂價策略，但是我們現在生成式AI是在雲端運算，而很多功能都會請user額外購買，並以訂閱制的模式讓公司獲利。

訊連董事長黃肇雄。記者吳康瑋／攝影
訊連董事長黃肇雄。記者吳康瑋／攝影

AI 英特爾 軟體

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