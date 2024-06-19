遠傳攜手愛立信加速淨零 整併亞太電用電綜效提升

遠傳電信今天宣布，與愛立信攜手在「循環經濟、軟體創新、硬體節能」3大面向創造節能成果，包含以高標準清運、汰舊電信設備，成功回收98%、超過500公噸的電子廢棄物。合併亞太電信後，遠傳也三管齊下，提升用電綜效。

遠傳總經理井琪今天透過新聞稿表示，遠傳採用愛立信AI應用軟體技術，最高節省45%能源消耗；硬體建設方面，遠傳優化網路，為全球首波在TDD2600MHz頻段採用愛立信最新5G Massive MIMO產品的電信商，擴大網路覆蓋率與容量的同時，提升高達68%的能源效率。

她也說，遠傳除了結合愛立信的網路技術，運用AI持續優化5G網路體驗、降低能耗；更透過加入愛立信的環保回收計畫，將汰舊的基地台清運、拆解分類為電子材料，達成98%的回收再利用率，已成功回收超過500公噸的電子廢棄物。

此外，合併亞太電信後，遠傳也透過「網路整併、汰換5000座基地台」、「機房共用」、「5G休眠技術」三管齊下，最大化提升用電綜效。

遠傳說明，採用愛立信AI應用套裝軟體，運用AI和機器學習（ML）技術，對網路進行自動化的實時監控、網路流量預測與優化，平均可節省25%能耗，經參數優化後，部分時段更可節能高達46%，今年該AI應用將從遠傳區域站點擴大部署至5G全網，達成年減約5萬噸碳排放量。

硬體方面，遠傳在TDD 2600MHz頻段新增2300站基站，頻寬達40MHz，並採用愛立信最新一代大規模陣列天線（Massive MIMO）產品組合，相較傳統設備可擴大30%覆蓋範圍、提高50%網路容量，搭配多用戶MIMO（MU-MIMO）軟體功能，未來可擴展最多至170%網路容量、提升68%的能源效率。